Dass zu wenig Tempo im deutschen Spiel war, das konnte man in diesem Moment nicht behaupten. Kaum, dass der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed zur Halbzeit gepfiffen hatte, rannte Julian Nagelsmann los. Er sprintete einmal quer über den Platz und wurde auch nicht langsamer, als er den gegenüberliegenden Spielertunnel erreicht hatte. Er wollte der Erste in der Kabine sein. Es galt schließlich, die wichtigste Halbzeitansprache seiner Karriere zu halten. Deutschland lag gegen Paraguay in diesem WM-Sechzehntelfinale 0:1 zurück.