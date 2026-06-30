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WM-AusDie deutsche Offensive fällt in sich zusammen wie ein Soufflé

Lesezeit: 4 Min.

Florian Wirtz (rechts) kommt aus einer Krisensaison in Liverpool, das war auch gegen Paraguay zu spüren.
Florian Wirtz (rechts) kommt aus einer Krisensaison in Liverpool, das war auch gegen Paraguay zu spüren. Steven Senne/AP Photo

Vom Herzstück zur Problemzone in wenigen Monaten: Auch gegen Paraguay ist kaum erkennbar, welcher Idee des Bundestrainers die Kreativspieler eigentlich folgen sollen – eine Statistik sticht hervor.

Von Claudio Catuogno, Foxborough

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Dass zu wenig Tempo im deutschen Spiel war, das konnte man in diesem Moment nicht behaupten. Kaum, dass der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed zur Halbzeit gepfiffen hatte, rannte Julian Nagelsmann los. Er sprintete einmal quer über den Platz und wurde auch nicht langsamer, als er den gegenüberliegenden Spielertunnel erreicht hatte. Er wollte der Erste in der Kabine sein. Es galt schließlich, die wichtigste Halbzeitansprache seiner Karriere zu halten. Deutschland lag gegen Paraguay in diesem WM-Sechzehntelfinale 0:1 zurück.

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