Zum Hauptinhalt springen

DFBDer angezählte Präsident

Lesezeit: 7 Min.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (Mitte), hier beim deutschen WM-Gruppenspiel in Toronto, erlebt die schwierigste Phase seiner Amtszeit.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf (Mitte), hier beim deutschen WM-Gruppenspiel in Toronto, erlebt die schwierigste Phase seiner Amtszeit. Tom Weller/dpa

Unter Bernd Neuendorf gibt der DFB ein schwaches Bild ab. Nun steht der Präsident bei der Bundestrainer-Suche im Fokus – doch rund um die Wunschpersonalie Jürgen Klopp gibt es heikle Punkte.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

SZ bei Google bevorzugen

Bernd Neuendorf ist abgetaucht. Zwar ist die Fußballnation nun schon in der zweiten Woche einigermaßen aufgeregt, wie es nach dem WM-Aus gegen Paraguay mit der Nationalmannschaft weitergeht, doch der Präsident des acht Millionen Mitglieder umfassenden Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeigt sich nicht. Keine Pressekonferenz, nicht mal ein Interview, weder zur enttäuschenden WM-Bilanz noch zur Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann oder zur laufenden Neuaufstellung. Ein paar Sätze in den Kommuniqués des eigenen Verbandes, das ist alles.

Zur SZ-Startseite

MeinungBundestrainer
:Klopp spielt die Parteien meisterhaft gegeneinander aus

SZ PlusKommentar von Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite