Unter Bernd Neuendorf gibt der DFB ein schwaches Bild ab. Nun steht der Präsident bei der Bundestrainer-Suche im Fokus – doch rund um die Wunschpersonalie Jürgen Klopp gibt es heikle Punkte.

Bernd Neuendorf ist abgetaucht. Zwar ist die Fußballnation nun schon in der zweiten Woche einigermaßen aufgeregt, wie es nach dem WM-Aus gegen Paraguay mit der Nationalmannschaft weitergeht, doch der Präsident des acht Millionen Mitglieder umfassenden Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeigt sich nicht. Keine Pressekonferenz, nicht mal ein Interview, weder zur enttäuschenden WM-Bilanz noch zur Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann oder zur laufenden Neuaufstellung. Ein paar Sätze in den Kommuniqués des eigenen Verbandes, das ist alles.