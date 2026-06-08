Vor ein paar Tagen war Leon Goretzka zu Besuch bei der Bret-Harte-Grundschule im Süden Chicagos. Bret Harte war ein Schriftsteller, der Ende des 19. Jahrhunderts Geschichten über das Leben im Kalifornien der Goldrauschzeit verfasste, also rund 140 Jahre, bevor sich Leon Goretzka während der Pandemie einen brettharten Oberkörper antrainierte, der ihn für eine Weile aussehen ließ wie einen Superhelden aus dem Marvel-Universum.
Deutsches MittelfeldzentrumEin Duo, auf das die wenigsten gewettet hätten
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Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha werden bei der WM das Herz des deutschen Mittelfelds bilden. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste kreativ werden, weil er sich selbst dazu zwang.
Von Martin Schneider und Philipp Schneider, Chicago
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