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Deutsche NationalmannschaftJetzt deutet alles auf Jürgen Klopp hin

Lesezeit: 3 Min.

Neuer Bundestrainer? Jürgen Klopp, hier unterwegs bei der WM in Nordamerika, könnte bald in tragender Rolle in den deutschen Fußball zurückkehren.
Neuer Bundestrainer? Jürgen Klopp, hier unterwegs bei der WM in Nordamerika, könnte bald in tragender Rolle in den deutschen Fußball zurückkehren. Martin Rickett/PA Wire via dpa

Zweimal hat es nicht geklappt, jetzt könnte Jürgen Klopp tatsächlich neuer Bundestrainer werden. Im Verband hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Julian Nagelsmann „keine Chance“ mehr hat.

Von Philipp Selldorf, Winston-Salem

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Während so einer herrlichen Fußball-Weltmeisterschaft sollten sich die Deutschen nicht mit schwarzen Gedanken über ihre Nationalmannschaft und ihren Bundestrainer beschäftigen, rät Jürgen Klopp. Die Leute sollten lieber den Fernseher einschalten, England gegen Kongo gucken und Harry Kane bewundern. Die Nationalelf? „Da muss man sich irgendwann anders drum kümmern“, empfahl Klopp vor dem Spiel zwischen England und der DR Kongo als Galionsfigur des TV-Senders Magenta.

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