Nach zwei Siegen zum Auftakt bestreitet die deutsche Nationalmannschaft heute ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Ecuador. Wo und wann das Spiel live im TV zu sehen ist.

Heute Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem letzten Vorrundenspiel bei der Fußball-WM 2026 auf Ecuador. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste und dem überraschenden Unentschieden der Ecuadorianer gegen Curaçao steht das DFB-Team bereits als Gruppensieger fest.

Deutschland – Ecuador im Fernsehen: ARD überträgt im Free-TV

Um 22 Uhr MESZ rollt der Ball in New York. Die ARD beginnt mit der Vorberichterstattung um 21 Uhr und zeigt das Spiel im Free-TV sowie im Stream. Esther Sedlaczek führt wie gewohnt mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger durch den Abend, Philipp Sohmer kommentiert die Partie. Darüber hinaus zeigt der kostenpflichtige Sender MagentaTV das Spiel live aus dem MetLife Stadium. Die Moderation übernimmt Johannes B. Kerner, Wolff Fuss kommentiert.

Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Ecuador, ARD und MagentaTV

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Deutschland gegen Ecuador: Wer ist Favorit?

Auf dem Papier klingt es nach einer eindeutigen Angelegenheit: Auf der einen Seite der viermalige Weltmeister aus Deutschland, auf der anderen Seite ein vermeintlicher „Fußballzwerg“ aus Südamerika. Doch vor der WM zeigte Ecuador konstant gute Leistungen und blieb ganze 19 Spiele in Folge ungeschlagen. Neben einigen Nullnummern schlug man unter anderem auch Weltmeister Argentinien in der WM-Qualifikation.

Fraglich ist wie Julian Nagelsmann und das deutsche Team die Partie angehen wollen. Da Ecuador voll auf Sieg spielen muss, um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren, muss sich die Nationalmannschaft auf ein schweres Spiel einstellen. Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte mit seiner bisherigen Stammelf (mit Ausnahme von Nico Schlotterbeck) auflaufen, um im Turnier-Rhythmus zu bleiben.

Mögliche Aufstellungen