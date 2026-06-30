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Aus bei der Fußall-WMDie nächste Blamage

Lesezeit: 5 Min.

Aus im Elfmeterschießen: Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Jonathan Tah (von rechts) verlassen den Platz in Foxborough.
Aus im Elfmeterschießen: Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Jonathan Tah (von rechts) verlassen den Platz in Foxborough. Peter Cziborra/Reuters

Drei verschossene Elfmeter: Deutschland verliert dramatisch, aber völlig verdient gegen Paraguay und muss auch dieses WM-Turnier vor dem Achtelfinale verlassen. Dabei wollte der Bundestrainer doch Weltmeister werden.

Von Philipp Schneider, Foxborough

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Julian Nagelmann hatte einen Zettel in der Hand mit Notizen, um den Mann zu instruieren, der nun irgendwie die Wende bringen musste. Die Lage war so ernst, dass diese Notizen nicht einmal genügten. Denn der Bundestrainer ruderte mit den Armen, er deutete Räume und Laufwege an, die vielleicht nur er sah, und er redete unentwegt ein auf jenen Ersatzmann, von dem nun nichts weiter erwartet wurde als die Erzwingung eines Tores, das Deutschlands Verbleib bei dieser Weltmeisterschaft sichern sollte. Es lief die 63. Minute. Und Jamal Musiala kam ins Spiel für Deniz Undav.

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