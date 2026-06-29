Die Vorrunde ist absolviert, Deutschland trifft heute im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Paraguay. Wo und wann das Spiel heute live im TV zu sehen ist.

Heute Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Paraguay. Nach der Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador lastet auf dem DFB-Team hoher Druck, um gegen die physisch starken Südamerikaner in die nächste Runde einzuziehen.

Deutschland – Paraguay im Fernsehen: ZDF überträgt im Free-TV

Anstoß in Foxborough bei Boston ist heute Abend um 22.30 Uhr MESZ, das ZDF zeigt das Spiel im Free-TV sowie im Stream. Da das Zweite auch das erste Spiel des Abends zwischen Brasilien und Japan überträgt (Anstoß 19 Uhr), beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein mit den Experten Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentator ist Oliver Schmidt.

Darüber hinaus zeigt auch der kostenpflichtige Sender MagentaTV das Spiel live aus dem Gillette Stadium, Wolff Fuss kommentiert die Partie.

Montag, 29. Juni, 22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay, ZDF und MagentaTV

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Deutschland gegen Paraguay: Wer ist Favorit?

Gegen Paraguay wird die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in das K.o.-Spiel gehen. Doch das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist gewarnt, in der Vorrunde gewannen die Südamerikaner 1:0 gegen die höhergehandelten Türken. Besonders Torwart Orlando Gill zeigte in der Vorrunde einige gute Leistungen. Dennoch ist das Erreichen der K.-o.-Runde für Paraguay schon ein großer Erfolg, kein Spieler im Kader spielt bei einem internationalen Top-Klub.

Interessant wird aus deutscher Sicht sein, ob Nagelsmann an seiner Stammformation festhält oder nach anhaltender Kritik Joshua Kimmich ins Mittelfeldzentrum ziehen wird. Zumindest äußerte der Bundestrainer vor dem Spiel, dass es auch Überlegungen gibt, taktisch etwas zu ändern. Nathaniel Brown ist nach der Pause gegen Ecuador wieder fit und wird vermutlich statt David Raum auf der linken Abwehrseite in die Startelf rutschen.

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