Deutschland trifft heute im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Paraguay, Deniz Undav steht in der Startelf. Wo und wann das Spiel heute live im TV zu sehen ist.

Heute Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Paraguay. Nach der Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador steht das DFB-Team unter hohem Druck, es wartet eine physisch starke Mannschaft auf die deutsche Elf.

Aufstellungen

Deutschland : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Undav, Wirtz – Havertz

: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown – Pavlovic, Nmecha – Sané, Undav, Wirtz – Havertz Paraguay: Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Bobadilla, Galarza - Cubas, Almiron - Enciso, Avalos

Deutschland – Paraguay im Fernsehen: ZDF überträgt im Free-TV

Anstoß in Foxborough bei Boston ist heute Abend um 22.30 Uhr MESZ, das ZDF zeigt das Spiel im Free-TV sowie im Stream. Da das Zweite auch das erste Spiel des Abends zwischen Brasilien und Japan überträgt (Anstoß 19 Uhr), beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein mit den Experten Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentator ist Oliver Schmidt.

Darüber hinaus zeigt auch der kostenpflichtige Sender MagentaTV das Spiel live aus dem Gillette Stadium, Wolff Fuss kommentiert die Partie.

Montag, 29. Juni, 22.30 Uhr: Deutschland – Paraguay, ZDF und MagentaTV

Live Fußball-WM 2026 : Nagelsmann bringt Deniz Undav in der Startelf Für den Stuttgarter Stürmer rückt Jamal Musiala auf die Ersatzbank. Gary Lineker macht sich über das deutsche Nationalteam lustig – Kai Havertz reagiert genervt. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Deutschland gegen Paraguay: Wer ist Favorit?

Gegen Paraguay wird die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in das K.o.-Spiel gehen. Doch das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist gewarnt, in der Vorrunde gewannen die Südamerikaner 1:0 gegen die höhergehandelten Türken. Besonders Torwart Orlando Gill zeigte in der Vorrunde einige gute Leistungen. Dennoch ist das Erreichen der K.-o.-Runde für Paraguay schon ein großer Erfolg, kein Spieler im Kader spielt bei einem internationalen Top-Klub.