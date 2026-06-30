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Podcast „Und nun zur WM“Nächste WM, nächstes Fiasko: Deutschland ist raus – und jetzt?

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ

Zum dritten Mal nacheinander verabschiedet sich die DFB-Elf frühzeitig von einer WM, diesmal zum ersten Mal in ihrer Geschichte im Elfmeterschießen. Julian Nagelsmann schließt einen Rücktritt als Bundestrainer aus.

Von Martin Schneider, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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Kasan in Russland, Al-chaur in Katar und jetzt Boston in Massachusetts, USA. Das sind die Orte, an denen sich Deutschland in den vergangenen drei Turnieren frühzeitig von einer WM verabschiedet hat. Diesmal verliert die DFB-Elf zum ersten Mal überhaupt in ihrer WM-Geschichte ein Elfmeterschießen.

Woran lag es im Spiel gegen Paraguay? Wie haben Spieler und Bundestrainer reagiert? Kann Julian Nagelsmann, der einen Rücktritt nach dem Spiel ausschloss, in der Situation wirklich Bundestrainer bleiben? Und wenn nein, wer wäre ein guter Nachfolger? Diese Fragen besprechen die SZ-Sportredakteure Philipp Schneider und Philipp Selldorf mit Martin Schneider in einer Sonderfolge zum deutschen WM-Aus.

Alle Folgen des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion erreichen Sie via podcast@sz.de.

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