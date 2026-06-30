Kasan in Russland, Al-chaur in Katar und jetzt Boston in Massachusetts, USA. Das sind die Orte, an denen sich Deutschland in den vergangenen drei Turnieren frühzeitig von einer WM verabschiedet hat. Diesmal verliert die DFB -Elf zum ersten Mal überhaupt in ihrer WM-Geschichte ein Elfmeterschießen.

Woran lag es im Spiel gegen Paraguay? Wie haben Spieler und Bundestrainer reagiert? Kann Julian Nagelsmann, der einen Rücktritt nach dem Spiel ausschloss, in der Situation wirklich Bundestrainer bleiben? Und wenn nein, wer wäre ein guter Nachfolger? Diese Fragen besprechen die SZ-Sportredakteure Philipp Schneider und Philipp Selldorf mit Martin Schneider in einer Sonderfolge zum deutschen WM-Aus.

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