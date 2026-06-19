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Deutscher Gegner ElfenbeinküsteEinen Diomande stoppt niemand allein

Lesezeit: 4 Min.

Da kann auch ein Premier-League-Sieger manchmal nur hinterherlaufen: Yan Diomande (links) gegen Ecuadors Verteidiger Piero Hincapie vom FC Arsenal.
Da kann auch ein Premier-League-Sieger manchmal nur hinterherlaufen: Yan Diomande (links) gegen Ecuadors Verteidiger Piero Hincapie vom FC Arsenal. Matt Slocum/AP

Das Spiel gegen die Elfenbeinküste könnte sich auf den Flügeln entscheiden. Der Gegner hat dort seine größten Stärken – und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Schwäche.

Von Sebastian Fischer

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Wer Anfang Dezember wirklich dachte, Deutschland hätte eine einfache WM-Gruppe erwischt, musste diese Behauptung nach einem Tag überdenken. An einem Freitagabend bekam die DFB-Elf ihre Gegner zugelost, also neben Curaçao noch Ecuador und die Elfenbeinküste. Und am Samstagabend darauf zeigte der Ivorer Yan Diomande seine auffälligste Saisonleistung, als ihm beim 6:0 von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga drei seiner am Ende zwölf Saisontore gelangen. Die besondere Pointe in Bezug auf die Weltmeisterschaft nahm dabei noch kaum jemand wahr: Diomande spielte Rechtsaußen, der Linksverteidiger der Eintracht hieß Nathaniel Brown.

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Yan Diomande bei RB Leipzig
:„Auf dem Niveau von Lamine Yamal“

Der Leipziger Yan Diomande, 19, gilt als eine der Sensationen der laufenden Bundesligaspielzeit. Sein ehemaliger Trainer erklärt, warum er in dem Flügelstürmer einen angehenden Weltstar erkennt.

SZ PlusVon Javier Cáceres

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