Das Spiel gegen die Elfenbeinküste könnte sich auf den Flügeln entscheiden. Der Gegner hat dort seine größten Stärken – und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Schwäche.

Wer Anfang Dezember wirklich dachte, Deutschland hätte eine einfache WM-Gruppe erwischt, musste diese Behauptung nach einem Tag überdenken. An einem Freitagabend bekam die DFB-Elf ihre Gegner zugelost, also neben Curaçao noch Ecuador und die Elfenbeinküste. Und am Samstagabend darauf zeigte der Ivorer Yan Diomande seine auffälligste Saisonleistung, als ihm beim 6:0 von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga drei seiner am Ende zwölf Saisontore gelangen. Die besondere Pointe in Bezug auf die Weltmeisterschaft nahm dabei noch kaum jemand wahr: Diomande spielte Rechtsaußen, der Linksverteidiger der Eintracht hieß Nathaniel Brown.