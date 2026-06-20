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Deutschland gegen ElfenbeinküsteUndav rettet den Sieg, den Tag – und die gute Laune

Lesezeit: 5 Min.

Verantwortlich fürs Glück: Deniz Undav (links) wird von seinen Mitspielern gefeiert, nachdem er den Siegtreffer gegen die Elfenbeinküste erzielt hat.
Verantwortlich fürs Glück: Deniz Undav (links) wird von seinen Mitspielern gefeiert, nachdem er den Siegtreffer gegen die Elfenbeinküste erzielt hat. Cole Burston/AFP

Die DFB-Elf spielt gegen die Elfenbeinküste 60 Minuten kaum mit und gerät in Rückstand. Ein fast schon panischer Massenwechsel von Julian Nagelsmann bringt die Wende – und einen 2:1-Sieg.

Von Philipp Schneider, Toronto

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Die rundum aufgeblasene Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika begann für die deutsche Nationalmannschaft am zehnten Tag des Turniers, in der 30. Minute ihres zweiten Gruppenspiels gegen die Elfenbeinküste. In jenem Moment, als es einem der weltweit besten Mittelfeldspieler dämmerte, dass er vielleicht doch nicht der Außenverteidiger ist, der dazu geschaffen ist, zu jeder Tageszeit einen der gefährlichsten Flügelspieler des Planeten zu stoppen.

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