Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Es war emotional. Jeder Spieler hat heute seine Wertigkeit gespürt. Die Gruppe hat sich den Sieg erarbeitet. Am Ende war es sehr offen, aber das ist normal, wir wollten gewinnen.“

Über Deniz Undav: „Es waren zwei Top-Tore von Deniz, er ist einfach ein Vollblut-Stürmer. Er macht zwei super Tore, ohne Nachdenken. Er weiß, wo das Tor steht. Seine Rolle erfüllt er herausragend gut. Jetzt beginnen wieder die Fragen, ob er von Beginn an spielt. Man kann aber auch sagen: Lass ihn in seinem Flow.“

Deutschland in der Einzelkritik : Mittelfeldchef Nmecha spielt den Traumpass Der Dortmunder glänzt, Leroy Sané muss auf den Ballon d'Or noch ein wenig warten, die Frau des Bundestrainers verdient sich zwei inoffizielle Assists: das deutsche Team in der Einzelkritik. SZ Plus Von Philipp Selldorf, Toronto, und Christof Kneer ...

Über die Verletzung von Nico Schlotterbeck: „Er hat irgendwas im Innenband, ich weiß noch nicht, was. Er muss morgen ins MRT, es sieht leider nicht ganz so gut aus.“

Deniz Undav: „Wie ich das mache? Keine Ahnung. Ich stehe richtig. Meine Mitspieler machen mir es einfach. Ich versuche einfach, dazustehen. Wir sind auf einem guten Weg, aber jede Mannschaft ist schwer. Wir müssen jetzt den Flow mitnehmen.“

Jonathan Tah: „Siegermentalität, Teamgeist – wir hatten genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben, immer weitergemacht. Die Jungs von der Bank haben Energie reingebracht. Deniz muss man hervorheben, überragend!“

Nadiem Amiri: „Absolute Mentalität der Mannschaft. Wie wir zurückgekommen sind. Das hatte Deutschland lange nicht mehr, so einen Zusammenhalt der Mannschaft, dass wir so ans Limit gehen und die Spiele noch drehen. Wir können alle stolz auf uns sein. Wir wussten, wenn wir an uns glauben und uns vertrauen, dass wir das Spiel gewinnen können. Deniz ist ein absoluter Killer vor dem Tor, der braucht nicht viele Chancen.“

Emerse Faé (Trainer Elfenbeinküste) „Das war ein hochklassiges Spiel. Leider haben wir nicht das 2:0 gemacht, das ist schade. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, die Details waren entscheidend. Man hat auch den Unterschied bei der Erfahrung gesehen. Wenn man gegen große Mannschaften spielt, ist man nie geschützt, dass man ein Gegentor bekommt.“