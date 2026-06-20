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Pressestimmen„Deutschland wird immer mehr zu Deutschland“

Lesezeit: 2 Min.

Bejubelten den Last-Minute-Sieg: Leon Goretzka (links) und Torwart Manuel Neuer.
Bejubelten den Last-Minute-Sieg: Leon Goretzka (links) und Torwart Manuel Neuer. Alexandra Antoniono/AP Photo

Die internationalen Zeitungen loben die Energieleistung des DFB-Teams, Nagelsmanns Einwechslungen und Undavs Tore. Die Pressestimmen.

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England

The Sun: „Was für ein Spiel! Das waren mit die intensivsten 90 Minuten dieser Weltmeisterschaft bisher. (…) Super-Joker Deniz Undav stahl den Sieg mit einem Last-Minute-Herzschlagtreffer – aber erst, nachdem Teenie-Elefant Yan Diomande drohte, völlig über die DFB-Elf hinwegzutrampeln.“

Daily Mail: „Was für ein Comeback! Julian Nagelsmann sorgte nach der Pause für die Wende und sicherte damit den Einzug in die K.o.-Runde. Sie haben Deniz Undav zu danken, der von der Bank kam und den entscheidenden Doppelpack schnürte. Wieder dort, wo sie hingehören.“

The Guardian: „Undav reißt Deutschland in letzter Minute aus der Bredouille und sichert den Sieg.“

Deutschland gegen Elfenbeinküste
:Undav rettet den Sieg, den Tag – und die gute Laune

Die DFB-Elf läuft gegen die Elfenbeinküste 60 Minuten hinterher und gerät in Rückstand. Ein fast schon panischer Massenwechsel von Julian Nagelsmann bringt die Wende – und einen 2:1-Sieg.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Italien

Gazzetta dello Sport: „Deutschlands Held heißt Deniz Undav: Der Stürmer wurde eingewechselt und drehte das Spiel praktisch im Alleingang. Deutschlands elfter Sieg in Folge und die vorzeitige Qualifikation – die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist nicht zu stoppen, getragen von Undav. Doch bevor man an die Zukunft denkt, muss sich das Team selbst hinterfragen: Nach dem 7:1 gegen Curaçao gerät Deutschland gegen eine sehr starke Elfenbeinküste zeitweise in Schwierigkeiten.“

Tuttosport: „Deniz Undav führt Deutschland schließlich doch noch ins Sechzehntelfinale der WM. Das Team von Julian Nagelsmann holt drei weitere Punkte und qualifizierte sich dank eines goldenen Händchens des Bundestrainers für die nächste Runde. Der eingewechselte Undav dreht die Partie praktisch im Alleingang und erzielte den entscheidenden Treffer sogar erst in der 94. Minute.“

Frankreich

L'Equipe: „Ein wahrer Kampf. Die Elfenbeinküste und Deutschland lieferten sich in einem stimmungsvollen Stadion in Toronto ein hochintensives Spiel.“

Spanien

Marca: „Glückliches Ende für die Deutschen und ein trauriges, sehr trauriges für die Afrikaner, die die Niederlage nicht verdient hatten. Aber Deutschland ist eben Deutschland. Man darf sie niemals abschreiben.“

AS: „Undav gibt sich als Klose. Deutschland wird immer mehr zu Deutschland. Gegen Curaçao trat es auf wie in seinen besten Zeiten und erzielte sieben Tore mit brasilianischem Flair. Gegen die Elfenbeinküste musste die Mannschaft dagegen ihren typischen Charakter und ihre Widerstandsfähigkeit zeigen.“

Stimmen zum Sieg der DFB-Elf
:„Zwei super Tore, ohne Nachdenken“

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt Deniz Undav – und ahnt, dass eine Debatte auf ihn zukommt. Bei Nico Schlotterbeck sieht es „nicht ganz so gut aus“. Die Stimmen zum Spiel.

Elfenbeinküste

Mondial Sport: „Die Elefanten unterliegen der ‚Mannschaft‘ in letzter Minute. Die Elefanten kämpfen und haben ihre Chancen. Aber spät gibt es den Schock.“

7Info: „Die mutige Mannschaft unterliegt Deutschland. Angefeuert von der ivorischen Diaspora in Kanada können die Elefanten mithalten, aber am Ende reicht es nicht zum verdienten Punkt.“

USA

New York Times: „Deniz Undavs Doppelpack beschert Deutschland in einem Thriller der WM 2026 in letzter Minute den Sieg gegen die Elfenbeinküste.“

ESPN: „Undav wird zum Helden – Nagelsmanns Einwechselspieler sichern den Comeback-Sieg.“

Mexiko

Record: „Deutschland schafft in letzter Minute die Wende gegen die Elfenbeinküste und setzt sich an die Spitze der Gruppe E. Die deutsche Mannschaft trotzte den Widrigkeiten, der umstrittenen Schiedsrichterentscheidung und der körperlichen Überlegenheit der Afrikaner und sicherte sich mit einem entscheidenden Doppelpack von Deniz Undav den Einzug in die nächste Runde.“

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