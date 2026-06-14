Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut, habe ihr von Herzen gratuliert. Curaçao hat noch nie Raute gespielt, da mussten wir etwas anpassen. Dann kriegen wir aus der ersten Aktion des Gegners den Ausgleich, da musst du dich erst einmal sammeln. Wir haben viele Newcomer dabei, dann die Historie mit den Niederlagen 2018 und 2022 – da musst du dann auch erst mal sieben Tore machen und gewinnen. Es waren gute Dinge dabei, aber auch Dinge, die man gut analysieren kann und die dich weiterbringen.“

Manuel Neuer: „Ich glaube, wenn Jo (Kimmich) ihn nicht berührt, habe ich ihn (zum Gegentor, Anm. d. Red). Aber bis auf ein paar Unsicherheiten hatten wir alles im Griff. Für mich war es auch wieder ein erstes Spiel. Ich gehe es an, als wäre es meine erste WM. Das war etwas ganz Besonderes für mich. Wir lassen niemanden links liegen, alle ziehen am gleichen Strang. Hier wird jeder mitgenommen, wir brauchen jeden Spieler.“

Kai Havertz: „Die erste Halbzeit war hart, wir haben es gut gemacht und können zufrieden sein. Das erste Spiel ist immer das härteste, aber wir haben gut Selbstvertrauen getankt. Das 7:1 gegen Brasilien 2014 habe ich gesehen, es steht in den Geschichtsbüchern – jetzt mit diesem Ergebnis zu starten, ist etwas Besonderes. Manu war als Einziger dabei, ich frag ihn nachher mal, wie es war.“

Nathaniel Brown: „Es ist unbeschreiblich. Im ersten WM-Spiel zu treffen, meine Familie ist da, dann mit den Jungs zu jubeln – einfach unglaublich. Das Gegentor war unnötig, aber gehört dazu. Ich bin stolz, dass wir den Kopf nicht haben hängen lassen.“