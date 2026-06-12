Zum Hauptinhalt springen

Deutschland gegen CuraçaoDrei Kokosnüsse für ...

Lesezeit: 9 Min.

Bringt Curaçao das DFB-Team auf die Palme?
Bringt Curaçao das DFB-Team auf die Palme? YAY Images/Imago

Nein, nicht für Aschenputtel. Vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf am Sonntag vergleicht die SZ den deutschen WM-Kader mit dem des ersten Gruppengegners Curaçao – und bewertet beide in landestypischen Baumfrüchten.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf

SZ bei Google bevorzugen

Deutschland, viermal Weltmeister, gegen Curaçao, WM-Debütant, karibischer Zwergstaat mit weniger Einwohnern als Bielefeld. Da sollten sich taktische Erörterungen, Videostudien und die Mühsal einer Mannschaftssitzung erübrigen. Die deutschen Spieler gehen raus und gewinnen gegen die Strandfußballer mindestens zweistellig … Nein, so läuft’s natürlich nicht. Der Bundestrainer weiß, dass sämtliche Spieler der anderen Partei eine Ausbildung in den Niederlanden erhalten haben und durchweg arrivierten Profiklubs angehören. Auf dem Trikot mag Curaçao stehen, aber fußballerisch ist der Gegner irgendwo zwischen der ersten niederländischen und der zweiten englischen Liga einzuordnen. Grund genug für einen seriösen und fachkundigen Teamvergleich, symbolisch bewertet mit jeweils landestypischen Baumfrüchten.

Zur SZ-Startseite

Miroslav Klose im Interview
:„Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“

Miroslav Klose spricht zum WM-Start über die Chancen des deutschen Teams, über seine 16 WM-Treffer – und erklärt, welcher Spieler ihm bitte den Torrekord entreißen soll.

SZ PlusInterview von Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite