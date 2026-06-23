Sollte es nach dem Spiel in Toronto Zuhörer gegeben haben, die es verspätet zu jener Veranstaltung geschafft haben, auf der Julian Nagelsmann zur Lage der Fußballnation sprach, so könnten sie etwas missverstanden haben. Ziemlich am Ende seiner Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste war der Bundestrainer, wie so oft in diesen Tagen und Wochen, mal wieder nach Leroy Sané gefragt worden. Und Nagelsmann sagte: Es sei ihm lieber, wenn Sané gemeinsam mit allen jubelt „und nicht irgendwo cool rumläuft“.