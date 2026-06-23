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Aufstellung der DFB-ElfIn eiserner Zuneigung zu Leroy Sané

Lesezeit: 4 Min.

Wer Kimmich sagt, muss auch Sané sagen: Die Protagonisten des rechten Flügels versuchen, den Ivorer Yan Diomande als Kollektiv zu stellen.
Wer Kimmich sagt, muss auch Sané sagen: Die Protagonisten des rechten Flügels versuchen, den Ivorer Yan Diomande als Kollektiv zu stellen. Tom Weller/dpa

Die unerschütterliche Vorliebe von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Flügelstürmer liegt daran, dass er in ihm neuerdings einen halben Abwehrspieler sieht. Der Grund dafür: Joshua Kimmich.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Winston-Salem

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Sollte es nach dem Spiel in Toronto Zuhörer gegeben haben, die es verspätet zu jener Veranstaltung geschafft haben, auf der Julian Nagelsmann zur Lage der Fußballnation sprach, so könnten sie etwas missverstanden haben. Ziemlich am Ende seiner Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste war der Bundestrainer, wie so oft in diesen Tagen und Wochen, mal wieder nach Leroy Sané gefragt worden. Und Nagelsmann sagte: Es sei ihm lieber, wenn Sané gemeinsam mit allen jubelt „und nicht irgendwo cool rumläuft“.

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