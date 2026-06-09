Im „La Torre“, dem Hotel der Schweizer Nationalmannschaft an der Küste von Bahia, herrschte am Nachmittag wieder hervorragende Stimmung. Im Swimmingpool spielten sie Wasserball, begleitet von Geschrei und Gelächter, auf dem Spielplatz kreischten die Kinder, und an der Theke des ganztägig belieferten Buffets wurde der Grundsatz „Kein Bier vor vier“ ignoriert. So und kein bisschen anders ging es zu im Schweizer Teamquartier, keine drei Tage vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Honduras, doch nicht alle hatten ihren Spaß am lustigen Ambiente. Die All-inclusive-Touristen fanden es prima – die Schweizer Fußballer und deren deutscher Trainer Ottmar Hitzfeld, die auch hier wohnten, nicht so sehr.