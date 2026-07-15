Eigentlich lief es trotzdem wie geplant. Zwar befand sich das K.-o.-Spiel gegen Paraguay bereits in der Verlängerung und es stand immer noch 1:1, doch dann erinnerte sich die deutsche Mannschaft daran, was sie am Vortag geübt hatte. Nathaniel Brown schickte den Eckball in genau jenen Raum, in den Jonathan Tah hineinstartete, während Nick Woltemade den Raum vor Tah freisperrte und Waldemar Anton dem paraguayischen Torwart Orlando Gill professionell den Weg verbarrikadierte. Genau so war es mit genau diesen Spielern einstudiert worden. Getreu der altdeutschen Logik: Wenn sich das Tor spielerisch verweigert, dann muss man es mit einem Standard überreden. Darauf war der deutsche Trainerstab vorbereitet.