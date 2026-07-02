Statt diesen Samstag im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich zu spielen, hat sich die deutsche Nationalmannschaft schon auf den Heimweg gemacht. Mit Enttäuschung, Frust und vielen Fragen im Gepäck. Julian Nagelsmann gab sich sicher, dass ihm ein paar gewonnene Länderspiele reichen würden, um wieder Rückhalt als Bundestrainer zu gewinnen. Bei Berti Vogts hat das funktioniert, er durfte nach der enttäuschenden WM 1994 bleiben – und holte 1996 den EM-Titel. Doch der Glaube an eine solche Entwicklung scheint im Fall von Nagelsmann nicht länger vorhanden zu sein, zu sehr hat seine Reputation gelitten.
Wie also geht es weiter für die deutsche Nationalmannschaft? Übernimmt Jürgen Klopp? Was spricht für, was gegen ihn? Oder kommt ein anderer jener Kandidaten, deren Namen kursieren? Und folgt ein Generationenwechsel im Kader? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit SZ-Fußballchef Christof Kneer und WM-Reporter Philipp Selldorf, die beide seit Jahren über die Nationalmannschaft berichten.
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