Statt diesen Samstag im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich zu spielen, hat sich die deutsche Nationalmannschaft schon auf den Heimweg gemacht. Mit Enttäuschung, Frust und vielen Fragen im Gepäck. Julian Nagelsmann gab sich sicher, dass ihm ein paar gewonnene Länderspiele reichen würden, um wieder Rückhalt als Bundestrainer zu gewinnen. Bei Berti Vogts hat das funktioniert, er durfte nach der enttäuschenden WM 1994 bleiben – und holte 1996 den EM-Titel. Doch der Glaube an eine solche Entwicklung scheint im Fall von Nagelsmann nicht länger vorhanden zu sein, zu sehr hat seine Reputation gelitten.