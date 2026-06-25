Brasilien und Vinícius Júnior kommen bei dieser Fußball-WM immer besser in Fahrt. Der Rekordweltmeister gewann sein letztes Vorrundenspiel mit 3:0 (2:0) gegen Schottland und zog dadurch als Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein.

Die Schotten dagegen müssen noch die letzten Spiele der Gruppenphase abwarten, ob Tabellenplatz drei mit drei Punkten und minus drei Toren für einen Platz im Sechzehntelfinale reicht. Dann hätten sie bei ihrer neunten WM-Teilnahme zum ersten Mal die Vorrunde überstanden. Und dann kämen sie auch als deutscher Gegner am Montagabend in Boston infrage.

Vor 64 478 Zuschauern in Miami schoss Vinícius Júnior seine Turniertore drei und vier (7./45.+3). Der 25-Jährige von Real Madrid tanzte an diesem Abend an der Eckfahne wie einst Kameruns WM-Ikone Roger Milla. Der frühere Hertha- und Leipzig-Stürmer Matheus Cunha (60.) schoss das dritte Tor.

Schottlands trink- und feierwütige Fans hatten nach der Stadt Boston in der ersten Turnierwoche nun auch Miami Beach eingenommen. Im Miami Stadium war die „Tartan Army“ trotzdem gegenüber Zehntausenden brasilianischen Anhängern in der Minderheit.

Ähnlich klar verhielt es sich auch mit den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen. Das frühe Tor zum 1:0 war ein Geschenk des schottischen Verteidigers Scott McKenna, der den Ball im Aufbau leichtfertig gegen Rayan herschenkte. Der 19-Jährige brauchte nur querzulegen und Vinícius Júnior bloß einzuschieben. Und schon war die ohnehin schwierige Aufgabe der Schotten noch ein großes Stück schwerer geworden.

Die Fans forderten ihn, Carlo Ancelotti wechselte ihn ein: Neymar. Megan Briggs/Getty Images via AFP

Brasilien war spielerisch deutlich besser und flexibler. Der frühere Hertha-Stürmer Matheus Cunha ließ sich als Nummer neun immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen, um Räume für die schnellen Rayan und Vinícius Júnior zu schaffen.

Einen kleinen Bruch im Spiel gab es erst ab der 25. Minute, als ein zweiter Treffer des Real-Stürmers nach Einsatz des Videobeweises wieder einkassiert wurde. Vinícius Júnior hatte seinem Gegenspieler Jack Hendry bei der Balleroberung auf den Fuß getreten.

Für Neymar ist es die vierte WM-Teilnahme

Auf die Überprüfung dieser Szene folgte die erste Trinkpause – und danach spielte Schottland auf einmal etwas mutiger. Dabei heraus kam eine Serie von Eckbällen, die in den brasilianischen Strafraum flog. Nach Cunhas Großchance (45.) und Vinícius Júniors Kopfballtor war diese Phase aber auch schnell wieder vorbei. Schottlands Torwart Angus Gunn segelte zuvor unter der Flanke von Bruno Guimarães durch.

Auch die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Vinícius Júnior (51.). Die tapferen Schotten wurden nur in der 64., 72. und 90.+ 6. Minute durch den Napoli-Profi Scott McTominay wirklich gefährlich.

„Tartan Army“ bei der Fußball-WM : Die Welt ist ihre Kneipe Schottlands Fans machen auch diese WM zu ihrer Party. In Boston trinkt die „Tartan Army“ die Alkoholbestände leer und entert gar ein Baseballspiel. Dafür gibt es viel Liebe von den Einheimischen. Von Sven Haist ...

Mangels ernsthafter Spannung auf dem Rasen vertrieben sich die vielen brasilianischen Fans mitunter die Zeit damit, einen Einsatz ihres Rekord-Torschützen Neymar zu fordern. Der 34-Jährige hatte die ersten beiden Spiele wegen einer Wadenverletzung verpasst.

Diesmal wurde er im Spielertunnel zunächst von Ronaldinho umarmt – und dann durfte er in der 76. Minute unter riesigem Jubel auch aufs Feld. Für den immer noch teuersten Fußballer der Welt ist es die vierte WM-Teilnahme.

Haiti wehrt sich gegen Marokko

Beinahe-Blamage statt Gruppensieg: Marokko hat zum Abschluss der WM-Vorrunde den krassen Außenseiter Haiti mit Mühe 4:2 (2:2) besiegt und zieht als Zweiter in die K.-o.-Phase ein. Der Afrikameister machte gegen den Karibikstaat zweimal einen Rückstand wett.

Marokkos Torwart Bono (10. Minute) brachte den Underdog per Eigentor in Führung. Es war erst das dritte WM-Tor von Haiti. Nach dem Ausgleich durch Achraf Hakimi (39.) drosch der Haitianer Wilson Isidor (43.) den Ball aus 26 Metern mit 126 Kilometern pro Stunde in den Winkel. Die 68 239 Fans in Atlanta flippten aus – oder schauten ungläubig drein. Der bei Bayern München gehandelte Ismael Saibari (45.+1) brachte den Halbfinalisten von 2022 zurück ins Spiel. Soufiane Rahimi (78.) und Gessime Yassine (89.) sorgten schließlich noch für den marokkanischen Sieg.