Gelber konnte es kaum werden, mal abgesehen von ein paar Farbtupfern in Blau. Gelb und ein Akzent in Grün: Jedes Kind, das sich jemals für Fußball begeistert hat, kennt diese Farbkombination. Sie gehört den Brasilianern, der Seleção, dem fünfmaligen Weltmeister. Am Montag war die gewaltige Arena in Houston, Texas, nahezu vollständig in gelb-grüner Hand, eine beachtliche Menge der 70 000 Zuschauer waren also dem brasilianischen Team zugeneigt. Sie waren viele. Und sie waren laut. Ein Heimspiel auf einem benachbarten Kontinent. Ob die blauen Farbtupfer, die Japaner, da etwas entgegenzusetzen haben würden?