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Brasilien bei der WM 2026Brasilien knackt den japanischen Riegel

Lesezeit: 4 Min.

Ekstase in der Nachspielzeit: Siegtorschütze Gabriel Martinelli wird von seinen Mitspielern gefeiert.
Ekstase in der Nachspielzeit: Siegtorschütze Gabriel Martinelli wird von seinen Mitspielern gefeiert. Lars Baron/Getty Images via AFP

Brasilien hat Probleme mit diszipliniert verteidigenden Japanern, gerät sogar in Rückstand. Doch mit dem Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit zieht das Team ins Achtelfinale ein.

Von Thomas Hürner, Houston

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Gelber konnte es kaum werden, mal abgesehen von ein paar Farbtupfern in Blau. Gelb und ein Akzent in Grün: Jedes Kind, das sich jemals für Fußball begeistert hat, kennt diese Farbkombination. Sie gehört den Brasilianern, der Seleção, dem fünfmaligen Weltmeister. Am Montag war die gewaltige Arena in Houston, Texas, nahezu vollständig in gelb-grüner Hand, eine beachtliche Menge der 70 000 Zuschauer waren also dem brasilianischen Team zugeneigt. Sie waren viele. Und sie waren laut. Ein Heimspiel auf einem benachbarten Kontinent. Ob die blauen Farbtupfer, die Japaner, da etwas entgegenzusetzen haben würden?

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