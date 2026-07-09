Wenn es bei Belgien kritisch wird, kommt Romelu Lukaku: Mal erzwingt der Mittelstürmer wichtige Tore, mal befriedet er die Konflikte seiner Mitspieler. Über einen Koloss, den das Publikum liebt.

Romelu Lukaku schob sich dazwischen, mit all seiner Masse, mit all seinem Volumen. Es handelte sich um eine ganze Menge Lukaku: 1,91 Meter ist er groß, offiziell werden für ihn 95 Kilogramm Gewicht veranschlagt, inoffiziell könnten es aktuell ein paar Pfund mehr sein. Mehr Lukaku hat es wohl nie gegeben. Und womöglich war der Stürmer selten gewichtiger fürs belgische Nationalteam als in jenem Moment bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, als der Schiedsrichter die Trinkpause in der zweiten Halbzeit im Sechzehntelfinale gegen Senegal einberief.