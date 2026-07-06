Der wichtigste Stürmer des US-Teams sieht die rote Karte, aber die Fifa nimmt seine Sperre zurück – nach einem Anruf von Donald Trump persönlich. Jetzt geht es bei der WM „um die Integrität des Fußballs“.

Einer der möglicherweise größten Skandale der Fußball-Geschichte begann offenbar mit einem Anruf aus dem Weißen Haus. Am Mittwochabend, die USA hatten in San Francisco gerade ihr Sechzehntelfinale 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen, soll sich Donald Trump bei Gianni Infantino gemeldet haben. So berichtete es zunächst die New York Times mit Verweis auf drei Menschen, die dabei gewesen seien. Inzwischen hat auch der US-Präsident selbst zugegeben: „Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war“, sagte Trump am Montag vor Reportern im Weißen Haus.