Zum Hauptinhalt springen

WM-AuslosungIm Namen der Lose

Today, I feel ... nunja. Wie sich Fifa-Boss Gianni Infantino diesmal fühlt, wenn er die große Bühne betritt, ist am Abend in Washington zu erfahren.
Today, I feel ... nunja. Wie sich Fifa-Boss Gianni Infantino diesmal fühlt, wenn er die große Bühne betritt, ist am Abend in Washington zu erfahren. (Foto: Claudio Thoma/Keystone/dpa)

Curaçao? Kap Verde? Oder doch mit Heidi ins Tokio Hotel? In Washington werden Deutschlands WM-Gruppengegner ermittelt. Wärmt schon mal die Kugeln vor: der SZ-Liveticker.

Von Sebastian Fischer und Martin Schneider

Martin Schneider
Martin Schneider
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu unserem Liveblog zur WM-Auslosung 2026. Los geht es um 18 Uhr.
Martin Schneider
Martin Schneider
Gruppe A
  • Mexiko
  •  
  •  
  •  
Gruppe B
  • Kanada
  •  
  •  
  •  
Gruppe C
  •  
  •  
  •  
  •  
Gruppe D 
  • USA
  •  
  •  
  •  
Gruppe E 
  •  
  •  
  •  
Gruppe F 
  •  
  •  
  •  
  •  
Gruppe G 
  •  
  •  
  •  
  •  
Gruppe H 
  •   
  •  
  •  
  •  
Gruppe I
  •  
  •  
  •  
  •  
Gruppe J
  •   
  •  
  •  
  •  
Gruppe K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gruppe L 
  •  
  •  
  •  
  •  
 
  • Lostopf 1: Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
  • Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien
  • Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
  • Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
TickarooLive Blog Software
© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Fragen und Antworten zur WM-Auslosung
:Klum moderiert, Deutschland grübelt

Welche Gegner kann das DFB-Team ziehen? Warum machen Platzhalterlose das Prozedere so kompliziert? Was kosten die Tickets? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur WM-Auslosung.

Von Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite