Sebastian Fischer
Während Trumps zweitem Auftritt weist Infantino dem US-Präsidenten auf der Bühne den Weg ("this way"). Trump geht woanders hin. Daraufhin Infantino: "You can do whatever you want." Lassen wir mal so stehen.
Martin Schneider
Auch Donald Trump betritt die Bühne. Offenbar nicht, um noch einen goldeneren Friedenspreis zu bekommen. Es scheint unglaublich, aber ... die Auslosung könnte gleich starten!
Sebastian Fischer
Infantino kommt zurück auf die Bühne und verspricht, dass es das letzte Mal im Laufe des Abends sein werde, dass er die Bühne betritt. Wir werden das kontrollieren.
Martin Schneider
Weiter im Fußball: Roberto Carlos beantwortet Fragen, er trägt natürlich sein Leben lang den Fifa-Preis für angeschnittene Gewaltfreistöße.
Martin Schneider
Vielleicht noch kurz zum "Fifa-Friedenspreis". Damals 2022, in Katar, hat die Fifa kurz vor Beginn des Turniers noch die Regel geändert, dass im Stadion kein Bier verkauft werden darf. Da dachte man: Das ist aber eine Anbiederung an den Gastgeber! Wenn man diese Show gerade gesehen hat, muss man sagen: Wir hatten keine Ahnung. Absolut keine Ahnung.
Martin Schneider
Heidi Klum übernimmt wieder, und selten habe ich mich so darüber gefreut, mal wieder Heidi Klums Stimme zu hören. Vielleicht geht es gleich wirklich wieder um die Fußball-WM.
Martin Schneider
Trump bekommt einen großen goldenen Pokal, der natürlich größer ist als der WM-Pokal. Eine goldene Medaille, die er sich selbst umhängt. Gianni Infantino liest neben Trump stehend vor, was Trump angeblich alles erreicht hat. Was noch fehlt: Dass Infantino Trump den Pokal auf Knien überreicht. Aber vielleicht kommt das gleich noch.
Alex Brandon/AP
Sebastian Fischer
Aber natürlich hat der Kollege Schneider Recht: Trump bekommt nun tatsächlich den Fifa-Friedenspreis. In einem Einspieler werden alle möglichen Konflikte aufgezählt, die Trump angeblich befriedet habe, seine Arbeit an einem Frieden zwischen der Ukraine und Russland inklusive. Und was soll man dazu hier in so einem Blog schreiben? Vielleicht, dass es durchaus herausfordernd ist, sich das anzuschauen.
Martin Schneider
Nun geht es um den neu erschaffenen Fifa-Friedenspreis. Ich hatte vor einem Monat, nunja, spekuliert, wer ihn bekommen könnte. Und ich sag mal so: Ich hoffe, ich habe nicht Recht. Denn vor Donald Trumps Augen einen Friedenspreis nicht an ihn zu verleihen, das wäre wirklich lustig von der Fifa.
Martin Schneider
Nun singt Gianni Infantino mit Donald Trump. Ah, ne, Robbie Williams singt mit Nicole Scherzinger. Man kommt hier leicht durcheinander.
Martin Schneider
Gianni Infantino verlangt ernsthaft Sprechchöre vom VIP-Publikum. Sie sollen "USA, USA, USA" rufen und völlig überraschend tun das auch noch Menschen. Immerhin: Er fordert das Publikum nicht auf "Fifa, Fifa, Fifa" oder "Gianni, Gianni, Gianni" zu rufen. Also, noch nicht.
Frei nach ihm: Heute fühlt er sich wie ein Hotelanimateur.
Martin Schneider
Die WM werde wie "104 Super Bowls in einem Monat", sagt Gianni Infantino, und ich denke, so sehen das die US-Amerikaner auch, wenn sie die Vorrundenpartie zwischen Panama und Österreich gucken werden.
Sebastian Fischer
Nun betritt Infantino selbst zum ersten Mal die Bühne, Klum und ihr Co-Moderator, der Comedian Kevin Hart, müssen selbige erst mal verlassen. Infantino, bescheiden wie üblich, stellt die Fifa als "offizieller Glücksversorger für die Welt" vor, begrüßt die anwesenden Regierungschefs der Ausrichterländer und zählt diverse Superlative auf, die er von dem Turnier erwartet. Zusammengefasst: Er glaubt überraschenderweise, dass es sehr spektakulär wird.
Martin Schneider
Es ist internationales Auslosungsgesetz, bei solchen Veranstaltungen einen Zusammenschnitt von WM-Höhepunkten zu senden. Fifa-Präsident Gianni Infantino denkt wahrscheinlich: "Mein Gott, all diese Mannschaften durften Weltmeister werden, ohne ein Sechzehntelfinale zu spielen. Was für eine Verschwendung."
Martin Schneider
Heidi Klum befolgt den Rat von Hanno Balitsch und kommt erstmal rein. Die Bergisch Gladbacherin (Bergischgladbacherin? Nicht-Mönchengladbacherin?) betritt im Goldkleid die Bühne.