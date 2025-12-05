Sebastian Fischer
Aber natürlich hat der Kollege Schneider Recht: Trump bekommt nun tatsächlich den Fifa-Friedenspreis. In einem Einspieler werden alle möglichen Konflikte aufgezählt, die Trump angeblich befriedet habe, seine Arbeit an einem Frieden zwischen der Ukraine und Russland inklusive. Und was soll man dazu hier in so einem Blog schreiben? Vielleicht, dass es recht schwer zu ertragen ist.
Martin Schneider
Nun geht es um den neu erschaffenen Fifa-Friedenspreis. Ich hatte vor einem Monat, nunja, spekuliert, wer ihn bekommen könnte. Und ich sag mal so: Ich hoffe, ich habe nicht Recht. Denn vor Donald Trumps Augen einen Friedenspreis nicht an ihn zu verleihen, das wäre wirklich lustig von der Fifa.
Martin Schneider
Nun singt Gianni Infantino mit Donald Trump. Ah, ne, Robbie Williams singt mit Nicole Scherzinger. Man kommt hier leicht durcheinander.
Martin Schneider
Gianni Infantino verlangt ernsthaft Sprechchöre vom VIP-Publikum. Sie sollen "USA, USA, USA" rufen und völlig überraschend tun das auch noch Menschen. Immerhin: Er fordert das Publikum nicht auf "Fifa, Fifa, Fifa" oder "Gianni, Gianni, Gianni" zu rufen. Also, noch nicht.
Frei nach ihm: Heute fühlt er sich wie ein Hotelanimateur.
Martin Schneider
Die WM werde wie "104 Super Bowls in einem Monat", sagt Gianni Infantino, und ich denke, so sehen das die US-Amerikaner auch, wenn sie die Vorrundenpartie zwischen Panama und Österreich gucken werden.
Sebastian Fischer
Nun betritt Infantino selbst zum ersten Mal die Bühne, Klum und ihr Co-Moderator, der Comedian Kevin Hart, müssen selbige erst mal verlassen. Infantino, bescheiden wie üblich, stellt die Fifa als "offizieller Glücksversorger für die Welt" vor, begrüßt die anwesenden Regierungschefs der Ausrichterländer und zählt diverse Superlative auf, die er von dem Turnier erwartet. Zusammengefasst: Er glaubt überraschenderweise, dass es sehr spektakulär wird.
Martin Schneider
Es ist internationales Auslosungsgesetz, bei solchen Veranstaltungen einen Zusammenschnitt von WM-Höhepunkten zu senden. Fifa-Präsident Gianni Infantino denkt wahrscheinlich: "Mein Gott, all diese Mannschaften durften Weltmeister werden, ohne ein Sechzehntelfinale zu spielen. Was für eine Verschwendung."
Martin Schneider
Heidi Klum befolgt den Rat von Hanno Balitsch und kommt erstmal rein. Die Bergisch Gladbacherin (Bergischgladbacherin? Nicht-Mönchengladbacherin?) betritt im Goldkleid die Bühne.
Sebastian Fischer
Die Veranstaltung beginnt mit einem Auftritt von Andrea Bocelli, der, natürlich, ein Lieblingssänger von Donald Trump sein soll, der in einer Loge im Kennedy-Center gleich neben Fifa-Präsident Gianni Infantino sitzt. Das ZDF, das die Veranstaltung live überträgt, geht den Abend allem Pomp und aller Politik zum Trotz eher sportlich an. Im Studio gibt Experte Hanno Balitsch (ein Länderspiel) noch eine Einschätzung ab: Man muss in ein Turnier erst mal reinkommen. Also dann, versuchen wir das heute Abend mal.
Martin Schneider
Ganz unten in diesem Ticker finden Sie schonmal die Gruppen A bis L und die vier Lostöpfe mit den entsprechenden Nationen. Die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und die USA sind bereits als Köpfe der Gruppen A, B und D gesetzt. Alle anderen Teams werden aus vier Töpfen den Gruppen zugelost.
Eine der wichtigsten Regeln: Mannschaften aus dem gleichen Kontinentalverband können nicht zusammen in eine Gruppe gelost werden – eine Ausnahme bildet Europa, da 16 Teams der Uefa auf zwölf Gruppen verteilt werden müssen. Deutschland befindet sich in Lostopf eins. Sechs Mannschaften stehen noch nicht fest, sie werden sich erst im kommenden Jahr über Playoffs qualifizieren. Darunter eventuell Italien oder die Türkei. Alle Regeln sind hier nochmal erklärt:
Martin Schneider
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zu unserem Liveblog zur WM-Auslosung 2026. Um 18 Uhr geht's los und erstmals in der Geschichte werden nicht ein, nicht zwei, nein, 48 Teams auf zwölf Vorrundengruppen verteilt. Wobei von den 48 erst 42 Nationen feststehen, nur eine der vielen herrlichen Merkwürdigkeiten, die diese Veranstaltung heute unterhaltsam kompliziert werden lassen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
Martin Schneider
Gruppe A
- Mexiko
-
-
-
Gruppe B
- Kanada
-
-
-
Gruppe C
Gruppe D
- USA
-
-
-
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Gruppe I
Gruppe J
Gruppe K
Gruppe L
- Lostopf 1: Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
- Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien
- Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
- Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers