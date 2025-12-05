Sebastian Fischer
Ab jetzt geht es viel um Eventualitäten: Die Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea komplettiert der Sieger der Playoffs aus Dänemark, Irland, Tschechien und Nordmazedonien.
Martin Schneider
Zur Erklärung: Norwegen musste in die Gruppe mit Frankreich und Senegal wandern, weil die zahlreichen Regeln eine Gruppe aus zwei Europäern und einem Afrikaner zwingend machen. Man kann deswegen auch jetzt schon sagen, dass der Sieger des Interkontinentalturniers aus Irak, Suriname und Bolivien der vierte Gegner in dieser Gruppe sein wird.
Martin Schneider
Das ist der Zwischenstand:
Gruppe A
Gruppe A
- Mexiko
- Südafrika
- Südkorea
- Dänemark/Tschechien/Irland/Nordmazedonien
Gruppe B
- Kanada
- Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina
- Katar
- Schweiz
Gruppe C
- Brasilien
- Marokko
-
- Schottland
Gruppe D
- USA
- Paraguay
- Australien
-
Gruppe E
- Deutschland
-
- Elfenbeinküste
- Ecuador
Gruppe F
- Niederlande
- Japan
-
- Tunesien
Gruppe G
- Belgien
- Ägypten
- Iran
-
Gruppe H
- Spanien
-
- Saudi-Arabien
- Uruguay
Gruppe I
- Frankreich
- Senegal
-
- Norwegen
Gruppe J
- Argentinien
- Algerien
- Österreich
-
Gruppe K
- Portugal
-
- Usbekistan
- Kolumbien
Gruppe L
- England
- Kroatien
-
- Panama
- Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
Sebastian Fischer
England hat diesmal Glück und bekommt Panama zugelost, Frankreich bekommt es mit den gefürchteten Norwegern um Erling Haaland zu tun.
Sebastian Fischer
Weil das alles nach ziemlichen sogenannten Hammer-Gruppen klingt, muss man an dieser Stelle noch mal dran erinnern, dass auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen.
Martin Schneider
Schottland zieht Brasilien und Marokko. Spanien und Uruguay bekommen Saudi-Arabien.
Sebastian Fischer
Der nächste deutsche Gegner ist die Elfenbeinküste, auch das deshalb, weil in Gruppe C kein afrikanisches Team mehr landen darf.
Martin Schneider
Jetzt die erste Kontinentalkollision: Paraguay wird in die Gruppe C gelost, da ist aber schon Brasilien, also wanden sie in die Gruppe der USA. Auch nicht der allerschwierigste Gegner für den Gastgeber.
Sebastian Fischer
Und Topf drei wird gelost: Das Eröffnungsspiel bestreiten Mexiko und Südafrika, Katar kommt in die Gruppe von Kanada und der Schweiz.
Sebastian Fischer
Und schließlich bekommt Portugal noch Kolumbien zugelost und England mit Nationaltrainer Thomas Tuchel trifft auf Kroatien, und das übrigens gleich zum Auftakt. Tuchel jubelt im Publikum jedenfalls nicht.
Martin Schneider
Frankreich zieht den Senegal, das erinnert natürlich an das Eröffnungsspiel 2002, das Frankreich gegen seine ehemalige Kolonie verlor. Argentinien zieht ... Österreich!
Sebastian Fischer
Nach Brasilien gegen Marokko steht auch das zweite ziemlich hochkarätige Gruppenduell fest: Spanien trifft auf Uruguay.
Martin Schneider
Die USA, der größte Gastgeber, zieht mit Australien das laut Weltrangliste leichteste Los aus Topf zwei. Ist es zu hämisch, wenn ich sage, dass der Gastgeber da aber mal wieder Glück hatte?
Sebastian Fischer
Der erste deutsche Gegner... Ecuador. Hätte schwieriger kommen können.
Martin Schneider
Die Schweiz fordert den Gastgeber Kanada. Marokko trifft auf Brasilien!