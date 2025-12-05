Zur Erklärung: Norwegen musste in die Gruppe mit Frankreich und Senegal wandern, weil die zahlreichen Regeln eine Gruppe aus zwei Europäern und einem Afrikaner zwingend machen. Man kann deswegen auch jetzt schon sagen, dass der Sieger des Interkontinentalturniers aus Irak, Suriname und Bolivien der vierte Gegner in dieser Gruppe sein wird.