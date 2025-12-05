Martin Schneider
Das ist das Ergebnis:
Die Spalten, in denen mehrere Teams stehen, sind Platzhalter für Playoffturniere, die im kommenden Jahr ausgespielt werden. Nur eines der genannten Teams wird es zur WM schaffen.
Gruppe A
Die Spalten, in denen mehrere Teams stehen, sind Platzhalter für Playoffturniere, die im kommenden Jahr ausgespielt werden. Nur eines der genannten Teams wird es zur WM schaffen.
Gruppe A
- Mexiko
- Südafrika
- Südkorea
- Dänemark/Tschechien/Irland/Nordmazedonien
Gruppe B
- Kanada
- Italien/Nordirland/Wales/Bosnien-Herzegowina
- Katar
- Schweiz
Gruppe C
- Brasilien
- Marokko
- Haiti
- Schottland
Gruppe D
- USA
- Paraguay
- Australien
- Türkei/Rumänien/Slowakei/Kosovo
Gruppe E
- Deutschland
- Curaçao
- Elfenbeinküste
- Ecuador
Gruppe F
- Niederlande
- Japan
- Ukraine/Schweden/Albanien/Polen
- Tunesien
Gruppe G
- Belgien
- Ägypten
- Iran
- Neuseeland
Gruppe H
- Spanien
- Kap Verde
- Saudi-Arabien
- Uruguay
Gruppe I
- Frankreich
- Senegal
- Irak/Bolivien/Suriname
- Norwegen
Gruppe J
- Argentinien
- Algerien
- Österreich
- Jordanien
Gruppe K
- Portugal
- DR Kongo/Neukaledonien/Jamaika
- Usbekistan
- Kolumbien
Gruppe L
- England
- Kroatien
- Ghana
- Panama
Carlos Barria/Reuters
Sebastian Fischer
Und damit endet auch dieser Ticker über eine lange skurrile Veranstaltung, in der es dann irgendwann doch noch um Fußball ging. Ach so, bevor Sie jetzt Curacao googlen, den deutschen Auftaktgegner, können Sie auch hier weiterlesen:
Wir verabschieden uns und danken für Interesse, bis zum nächsten Mal!
Wir verabschieden uns und danken für Interesse, bis zum nächsten Mal!
Martin Schneider
Versuchen wir uns an einer schnellen Analyse. Die Gastgeber, insbesondere die USA, haben ganze gute Lose bekommen. Deutschland hat mit der Elfenbeinküste und Ecuador zwei Gegner von gehobenem, aber nicht maximalem internationalem Niveau. Die Turnierfavoriten Frankreich, England und Argentinien haben vergleichsweise harte Gegner gezogen.
Allerdings: Auch die acht (!) besten Gruppendritten erreichen das Sechzehntelfinale. Dort wird Deutschland übrigens auf einen Gruppendritten treffen, sollten sie selbst Gruppensieger werden. Allerdings: Dann würde im Achtelfinale der Gruppensieger aus Gruppe I warten - also vermutlich Frankreich oder Norwegen
Allerdings: Auch die acht (!) besten Gruppendritten erreichen das Sechzehntelfinale. Dort wird Deutschland übrigens auf einen Gruppendritten treffen, sollten sie selbst Gruppensieger werden. Allerdings: Dann würde im Achtelfinale der Gruppensieger aus Gruppe I warten - also vermutlich Frankreich oder Norwegen
Martin Schneider
Wir haben es geschafft! 42 sichere und ... mal nachzählen ... 22 mögliche Teams sind auf die zwölf Gruppen verteilt. Auf der Bühne singen die Village People YMCA, eines von Trumps Lieblingsliedern, klar.
Sebastian Fischer
Ghana kommt in die England-Gruppe, Neuseeland in die Gruppe G mit Belgien, und damit ist die Auslosung vorbei. Das erste Fazit aus deutscher Sicht: Es beginnt vergleichsweise einfach, aber könnte dann sehr bald sehr schwer werden, wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann standesgemäß die Gruppenphase übersteht. Im Fall eines Gruppensiegs würde Deutschland im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten treffen. Und im Achtelfinale könnte schon Frankreich oder Norwegen warten.
Sebastian Fischer
Jordanien, der letzte verbliebene WM-Neuling im Lostopf, trifft auf Argentinien, Österreich und Algerien.
Sebastian Fischer
Curacao, das kleinste Land der WM-Geschichte, trainiert von Dick Advocaat, komplettiert die deutsche Gruppe. Das wird das deutsche Auftaktspiel.
Sebastian Fischer
Ab jetzt geht es viel um Eventualitäten: Die Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea komplettiert der Sieger der Playoffs aus Dänemark, Irland, Tschechien und Nordmazedonien.
Martin Schneider
Zur Erklärung: Norwegen musste in die Gruppe mit Frankreich und Senegal wandern, weil die zahlreichen Regeln eine Gruppe aus zwei Europäern und einem Afrikaner zwingend machen. Man kann deswegen auch jetzt schon sagen, dass der Sieger des Interkontinentalturniers aus Irak, Suriname und Bolivien der vierte Gegner in dieser Gruppe sein wird.
Sebastian Fischer
England hat diesmal Glück und bekommt Panama zugelost, Frankreich bekommt es mit den gefürchteten Norwegern um Erling Haaland zu tun.
Sebastian Fischer
Weil das alles nach ziemlichen sogenannten Hammer-Gruppen klingt, muss man an dieser Stelle noch mal dran erinnern, dass auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen.
Martin Schneider
Schottland zieht Brasilien und Marokko. Spanien und Uruguay bekommen Saudi-Arabien.
Sebastian Fischer
Der nächste deutsche Gegner ist die Elfenbeinküste, auch das deshalb, weil in Gruppe C kein afrikanisches Team mehr landen darf.
Martin Schneider
Jetzt die erste Kontinentalkollision: Paraguay wird in die Gruppe C gelost, da ist aber schon Brasilien, also wanden sie in die Gruppe der USA. Auch nicht der allerschwierigste Gegner für den Gastgeber.
Sebastian Fischer
Und Topf drei wird gelost: Das Eröffnungsspiel bestreiten Mexiko und Südafrika, Katar kommt in die Gruppe von Kanada und der Schweiz.