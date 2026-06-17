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Argentiniens 3:0 gegen AlgerienMessi zu alt? Zu satt? Zu bequem? Welch ein Irrtum!

Lesezeit: 4 Min.

Er lacht und ist in bester Form: Lionel Messi traf dreimal gegen Algerien.
Er lacht und ist in bester Form: Lionel Messi traf dreimal gegen Algerien. Tom Weller/dpa

Lionel Messi, bald 39, stellt mit drei Treffern zum WM-Auftakt den Torrekord von Miroslav Klose ein – und bringt seinen Trainer ins Staunen: „Es ist unglaublich. Er macht das jetzt seit 20 Jahren.“

Von Javier Cáceres, Kansas City

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Vor ein paar Monaten begaben sich ein paar Handlungsreisende aus Barcelona in die Geschäftsräume des „Major League Soccer“-Klubs Inter Miami und staunten, als sie aus einem Bürofenster hinabschauten und im Fitnessraum Aktivität entdeckten. Am späten Nachmittag, sprich: als die Mannschaft längst Feierabend gefeiert hatte. Der argentinische Fußballweltmeister Lionel Andrés Messi, der kommende Woche 39 wird, saß unter den Augen von Miamis Fitnesstrainer an den Foltermaschinen – und pumpte. Das mache er seit Wochen schon, wurden die Gäste belehrt, und er verfolge dabei ein einziges Ziel: zur Weltmeisterschaft dieses Sommers so fit zu sein wie seit Jahren nicht mehr.

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