Mit Fußball der flammenden Herzen dreht der Titelverteidiger das Spiel gegen England. Und auch wenn ihre Nummer 10 wieder die Hauptrolle spielt, zeigt der Einzug ins WM-Finale: Argentinien ist viel mehr als Messi.

Die Pressekonferenzen der Gesundheitsbehörden der Provinz Tucumán, im Nordwesten Argentiniens gelegen, haben in der Vergangenheit nur selten nationales Aufsehen erregt. Mittlerweile werden sie sogar jenseits der Landesgrenzen wahrgenommen. Seit Luis Medina Ruiz vor die Presse trat und als Minister für öffentliche Gesundheit Erstaunliches mitzuteilen hatte.