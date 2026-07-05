Der ehemalige kamerunische Mittelstürmer Patrick M’Boma, 55, sitzt in einem TV-Studio in Boston – und es ist ihm sichtbar heiß. Der Olympiasieger von Sydney 2000, der unter anderem zwei Afrika-Cups gewann und bei Klubs wie Paris Saint-Germain und dem FC Metz in Frankreich, bei Cagliari und Parma in Italien, Sunderland in England und Vissel Kobe in Japan spielte, hat einen beigefarbenen Fächer dabei. Doch der ist nicht genug: Irgendwann ist im Laufe des Gesprächs auch der letzte Knopf seines roten Oberhemdes offen. Die Hitze hält ihn nicht davon ab, mit der SZ über das Abschneiden der afrikanischen Teams bei der WM zu sprechen, deren Spiele er für den panafrikanischen Sender New World TV kommentiert.