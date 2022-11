Fußball-WM:Portugal zieht ins Achtelfinale ein

Mit dem zweiten Sieg bei der WM erreicht der Europameister von 2016 vorzeitig die nächste Runde. Beim 2:0 gegen Uruguay hilft Glück in der Defensive. Hauptdarsteller ist nicht Cristiano Ronaldo, sondern der zweimalige Torschütze Bruno Fernandes.

Ex-Europameister Portugal hat sich als drittes Team vorzeitig für das Achtelfinale der WM in Katar qualifiziert. Die Mannschaft um Cristiano Ronaldo bezwang Uruguay mit 2:0 (0:0) und gewann somit auch ihr zweites Gruppenspiel. Bruno Fernandes (54./90.+3, Handelfmeter) traf im Lusail-Stadion doppelt für die Portugiesen, die zum fünften Mal in der WM-Geschichte die Gruppenphase überstanden. Uruguay dagegen hat weiter nur einen Punkt auf dem Konto und muss am Freitag gegen Ghana gewinnen, um eine Chance auf die K.-o.-Runde zu haben. Vor Portugal hatten sich bereits Titelverteidiger Frankreich und Rekordweltmeister Brasilien für die Runde der letzten 16 qualifiziert.