Von Sebastian Fischer, al-Rayyan

Kurz sah es aus, als würde der Plan aufgehen, der Plan für die große Geschichte. Neymar war dort, wo er am liebsten ist, er stand im Mittelpunkt, und die Menschen auf den Tribünen des Education-City-Stadions in al-Rayyan bejubelten ihn. Brasilianer in Brasilien-Trikots, Südasiaten in Brasilien-Trikots, wahrscheinlich auch Katarer in Thawb-Gewändern.