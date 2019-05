23. Mai 2019, 19:38 Uhr Fifa-Boss Infantino hat sich mit den Falschen angelegt

Gast in Katar: Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Eröffnung des Al-Wakrah-Stadions in Doha.

Es bleibt bei der WM mit 32 Teams: Fifa-Boss Infantino scheitert mit seinen Aufstockungsplänen für das Turnier 2022 in Katar.

Zuletzt suchte Infantino vergeblich einen Co-Gastgeber.

Das Emirat konnte genüsslich beobachten, wie Infantinos Politik im Sande verlief.

Von Thomas Kistner

Im März in Miami gab sich Gianni Infantino den Medien als "glücklicher Präsident" zu erkennen. Den Daumen rauf, ein Grinsen auf dem Gesicht und die Arme dann breit auf die Hüften gestützt, gebärdete er sich als Siegertyp im Tagungshotel. Einer, der jeden Wunsch durchkriegt bei seinen Ratsherren im Weltverband Fifa: in Miami also eine reformierte Klub-WM und vor allem das Okay der Vorstände für eine Aufstockung der Fußball-WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Teams.

Das mit der Klub-WM rückten Tage später die Europa-Union Uefa und die Klubvereinigung ECA gerade: Was immer da kommen könnte, frühestens im Jahr 2024 - es wird nicht die Handschrift Infantinos und seiner dubiosen Geldgeber tragen. Und nun ist auch das zweite präsidiale Herzensanliegen gescheitert: die WM-Aufblähung schon 2022 am Golf. Kein Mammut- Turnier also im Wüstensand, und ganz sicher auch kein Friedensnobelpreis für Fußballfunktionäre, auf den das sportive Verbrüderungsspektakel in dieser Krisenregion ja erkennbar auch gezielt hatte.

Was dem Fifa-Boss und seiner Administration nach monatelangem Getöse und endlosen Politrochaden jetzt so peinlich ist, dass die Fifa die Nachricht vom Scheitern in einen knappen Pressetext packte, der diskret in der Mittwochnacht versendet wurde. Ohne irgendein Wort vom Chef.

Ein Ausweichort nach dem anderen wurde gestrichen

Zu lesen ist: "Nach einem gründlichen und umfassenden Konsultationsprozess unter Einbeziehung aller wichtigen Interessengruppen wurde der Schluss gezogen, dass unter den derzeitigen Umständen ein solcher Vorschlag nicht umgesetzt werden kann." Ein bisschen geredet wurde tatsächlich über die Monate. Aber ein Beschluss aller Entscheidungsträger - kein Eigentor des Präsidenten? Die Mitteilung hat viele Leute am Genfer See überrascht, wo die Uefa residiert, die wichtigste "Interessensgruppe" des Weltfußballs mit den meisten WM-Startplätzen. Dort erinnert sich niemand an eine Einbindung in tiefschürfende Konsultationen zur WM-Aufblähung, die wurde hauptsächlich im Zuge zahlloser Reisen in die Golfregion betrieben. Vom Scheitern des präsidialen Katar-Projekts erfuhren auch die Europäer erst Mittwochnacht. Plötzlich ploppte ein Pressetext auf.

Nichts Neues also in Zürich: Infantino bearbeitet zentrale Fifa-Themen im Alleingang, in stetem Widerspruch zu allen frommen Transparenz-Schwüren. Bis heute kennt abseits seiner Getreuen und einer obskuren Investorengruppe niemand die Gründe, die ihn zu dem Vorhaben bewogen, die Fifa-Rechte im Zuge eines 25 Milliarden Dollar umfassenden Deals an Geschäftsleute aus der Golf-Region zu verhökern. Auch das ist gescheitert. Und wie die Revirements in seinen Aufpasser-Gremien oder den Justizskandal um seine Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt trieb Infantino auch die Katar-Sache dort voran, wo offenbar sein natürliches Ambiente ist: hinter den Kulissen. Zu Katar teilt die Fifa nun mit: "Diese Option wird nicht weiter zu verfolgt."

Dabei hatte Infantino seinen Vorständen noch im März eine Machbarkeitsstudie präsentiert, die grünes Licht für die WM-Aufblähung gab - und dabei locker die Kernfeststellung aller früheren Studien torpedierte: Eine WM mit 48 Teams, hieß es in Infantinos Dossier plötzlich, verspreche sogar eine erhöhte spielerische Qualität. Dabei wird so eine Mega-WM nicht nur auf viel internationale Zweitklassigkeit von Usbekistan bis Honduras ausgeweitet - sie wird in stark manipulationsanfälligen Dreiergruppen gespielt. Im letzten der jeweils nur drei Gruppenspiele haben dann zwei Kontrahenten beste Chancen, ein Resultat herbeizuführen, das einem oder auch beiden hilft. Der Dritte schaut nur noch zu.