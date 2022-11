Von Christof Kneer, Doha

Würde ein hochkarätiges Trainerkomitee den Auftrag erhalten, einen idealen Außenverteidiger am Reißbrett zu konstruieren, käme womöglich eine Art Philipp Lahm dabei heraus. Ein Profil wie dieses wäre mehrheitsfähig: ein drahtiger Spieler, kleine, schnelle Schritte, gut orientiert im Zweikampf und technisch so versiert, dass er auf jeden Fall die Mittellinie überschreiten dürfte. Jenseits weiterer Geschmacksfragen wäre eines völlig klar: Keiner käme auf die Idee, einen vier Meter hohen und zweieinhalb Meter breiten Außenverteidiger in Auftrag zu geben. Keiner käme auf Niklas Süle.