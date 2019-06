8. Juni 2019, 16:54 Uhr WM 2019 Deutsche Fußballerinnen wackeln zum ersten Sieg

Die DFB-Spielerinnen haben beim WM-Auftakt gegen China Probleme.

Es ist ein zähes, körperbetontes Spiel.

Doch Giulia Gwinn gelingt der Siegtreffer.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem mühsamen Arbeitssieg in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann am Samstag vor 15 238 Zuschauern im Roahzon Park in Rennes ihr Auftaktaktspiel in der Gruppe B mit 1:0 (0:0) gegen China.

Die 19 Jahre alte Guilia Gwinn vom SC Freiburg erzielte nach 66 Minuten den Siegtreffer für die überlegene DFB-Elf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Am Mittwoch trifft der zweimalige Weltmeister im zweiten Vorrundenspiel in Valenciennes auf Spanien.

