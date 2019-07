7. Juli 2019, 18:53 Uhr WM 2014 Ewige Nacht

Das 1:7 gegen Deutschland war für viele Brasilianer der Weltuntergang. Heute stellen sie fest: Selbst das Vergessen tut weh.

Von Javier Cáceres und Philipp Selldorf, Belo Horizonte

Niemand möchte darauf einen Eid leisten oder gar seine Hand dafür ins Feuer legen. Aber wenn es stimmen sollte, was sie sich im Estádio Mineirão erzählen, so hat Bundestrainer Joachim Löw am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte die kürzeste Kabinenansprache seiner Karriere gehalten. Wenn überhaupt.

Die Geschichte, die sich die Leute im Mineirão erzählen, dreht sich um eines der außergewöhnlichsten Dramen, das die Fußballgeschichte je geboten hat: das 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien. "Löw, so sagen sie hier, ist zur Pause aus der Kabine zum Parkplatz hinausgegangen", sagt Samuel Lloyd, 37, Geschäftsführer des Mineirão. Der Parkplatz ist immerhin einige Meter vom Kabinentrakt entfernt, er sieht heute noch genauso aus wie damals. "Und dort, erzählt man sich, hat er dann in aller Ruhe eine Zigarette geraucht." Okay, es stand zur Halbzeit schon 5:0, das vexame, die Schande, hatte seinen Lauf genommen. Aber es war doch immerhin noch die Pause im Halbfinale einer Fußball-WM. Der Moment, in dem Deutschland 45 Minuten vom Endspiel und weitere 120 Minuten von jenem Titel entfernt war, den eigentlich Brasilien im Maracanã von Rio de Janeiro holen sollte.

Doch dann passierte dies: Rekordweltmeister Brasilien, dessen Trikot überm Wappen mit fünf Sternen geschmückt ist, wurde bei der Heim-WM vernichtend geschlagen. Aus Sicht der Brasilianer war es die größte Tragödie der Weltgeschichte. Selbst der Maracanazo, die 2:1-Niederlage Brasiliens gegen Uruguay bei der WM 1950 im Maracanã, verblasste dahinter. Und der Maracanazo hatte es in sich gehabt. Kapitän Obdulio Varela, El Negro Jefe, der legendäre schwarze Chef der Uruguayer und Held von Rio, erzählte 1972 dem argentinischen Schriftsteller Osvaldo Soriano davon, wie er nach dem Spiel, das 200 000 Menschen im Maracanã verstummen ließ, in eine Kneipe einfiel und merkte, dass die Menschen, die alles für eine Feier bereitet hatten, noch immer Tränen in den Augen hatten. "Wir hatten alles ruiniert, und wir hatten nichts gewonnen. Wir hatten einen Titel gewonnen. Aber was war das im Vergleich zu so viel Traurigkeit?", sagte Varela. Als er erkannt wurde, als der Wirt in die Runde rief, dass dort Obdúlio stand, habe er gedacht, dass sie ihn umbringen würden. "Aber er sah mich an, umarmte mich und weinte weiter. Nach einer Zeit sagte er mir: ,Obdulio, könnten Sie mit uns trinken? Wir wollen vergessen, wissen Sie?'"

Der Sicherheitschef wollte den Botschafter evakuieren. Aber der fragte nach einer Matratze

Doch wenn es etwas gibt, woran sich nichts geändert hat, etwas, das so ist wie damals, Mitte des 20. Jahrhunderts, dann dies: Dass man sich schon aktiv daran erinnern muss, zu vergessen, wenn man etwas wirklich vergessen will. Es ist, anders gesagt, unmöglich. Und deswegen findet man bis heute niemanden in Belo Horizonte, der nicht versuchen würde, sich daran zu erinnern, dass er jenen 8. Juli 2014 am liebsten vergessen würde.

Augusto Novaes zum Beispiel, damals Manager des Hotels "Ouro Minas", in dem Brasiliens Seleção wohnte. Er hatte sie schon bei ihrer ersten Visite in Belo Horizonte in Empfang genommen, vor dem Achtelfinalspiel gegen Chile, das am 28. Juni 2014 stattfand. An jenem Tag hätten die brasilianischen Profis untereinander gescherzt, Lockerheit habe sie getragen, sagt Novaes. Aber an dem Tag, da sie gegen die Deutschen spielen sollten, sei es ganz anders gewesen. "Sie waren ernst. Angespannt. Kein Vergleich", sagt Novaes. "Keiner scherzte. Keiner lachte. Niemand." Denn in der Zwischenzeit war etwas passiert, was die Stimmung ruiniert hatte.

Nicht, weil sie schon gegen Chile dem Aus nahe gewesen waren. Der Chilene Mauricio Pinilla jagte in den Schlusssekunden der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Ball an den Querbalken, Brasilien rettete sich ins Elfmeterschießen. Dann kam das Spiel gegen Kolumbien, eine der besten Mannschaften des Turniers, angeführt vom späteren Bayern-Profi James Rodríguez. Neymar gegen James, das war der Zweikampf, den die Medien vorab für entscheidend erklärten. Doch das Duell, das die Partie prägen sollte, war ein Zweikampf zwischen Zúniga und Neymar. Der Kolumbianer Zúniga sprang Neymar in den Rücken, später wurde dem Opfer eine Fraktur des dritten Wirbels bescheinigt. Zudem sah Abwehrchef Thiago Silva die gelbe Karte, war für das Halbfinale gesperrt.

Nach dem Abpfiff half nur noch beten: David Luiz und Luiz Gustavo. (Foto: Hassan Ammar/AP)

Brasilien, zweier Stützen beraubt, musste dennoch den Titel gewinnen. Das war der Umstand, mit dem sich Novaes die Stimmung erklärt, die an jenem 8. Juli im hermetisch abgeschirmten Mannschaftshotel herrschte. Womöglich handelte es sich um Vorboten des Geschehens, das dann über die Beteiligten hereinbrach. Thomas Müller traf nach elf, Miroslav Klose nach 23, Toni Kroos nach 24 und 26, Sami Khedira nach 29 Minuten. Fünf Tore in 30 Minuten. Eine Sensation. Unheil für die einen, kaum begreiflich für die anderen. "Als das 1:0 für uns fiel, sind wir alle hochgesprungen", erzählt ein deutsches Delegationsmitglied, das am Spielfeldrand saß, "beim 2:0 fiel es uns schon schwer, uns umzusehen und in die Gesichter der brasilianischen Zuschauer zu gucken, beim 3:0 stand keiner mehr auf, da haben wir nur noch still die Faust gemacht."

Armando Siegler, ein deutschstämmiger Brasilianer, der in der Tourismusbranche tätig ist, erinnert sich, dass er damals den Schatzmeister und einen Vizepräsidenten des DFB kutschierte und zum Dank ein paar Präsente erhielt: ein Ticket, einen DFB-Rucksack, einen DFB-Trainingsanzug. "Nach dem vierten Tor bin ich auf die Toilette gegangen und habe mir die Jacke angezogen. Ich habe ich geschämt." Auf der Ehrentribüne saß Viktor Sterzik, damals wie heute Honorarkonsul der Bundesrepublik in Belo Horizonte, mit dem Gouverneur des Bundesstaates Minas Gerais und dem deutschen Botschafter. "Unser Sicherheitschef kam zu mir und sagte: 'Wir müssen den Botschafter evakuieren. Es könne gefährlich werden.' Doch der Botschafter weigerte sich. Jetzt zu gehen würde als Arroganz ausgelegt: 'Eher bleibe ich die ganze Nacht im Stadion. Wenn sie mir eine Matratze besorgen.'" Der Botschafter blieb, sagt Sterzik. Auch über die Pause hinweg, in der ein paar Stockwerke weiter unten Joachim Löw sich eine Zigarette anzündete. Angeblich.

Löw hat im Laufe seiner Einsätze als Bundestrainer schon einige Zigaretten an illustren Orten geraucht. Verstohlen hinter dem Mannschaftsbus in der Tiefgarage, in stillen Stadion-Ecken unter Zuhilfenahme der DFB-Bodyguards, in Neben-Kabinen und Logenräumen. Aber dass er an diesem enormen Abend in Belo Horizonte tatsächlich die, nun ja, Unverfrorenheit besessen haben soll, eine Pausen-Zigarette zu genießen, das wird von den Angehörigen des deutschen Gefolges nicht bestätigt - wenngleich auch nicht völlig ausgeschlossen, so verrückt wie diese Nacht war.

Sicher ist: Joachim Löw und sein Adjutant Hansi Flick wussten genau, was in der Pause zu tun war. Den Betreuern auf der Bank und den Angehörigen der DFB-Abteilungen, die im Innenraum gleich dahinter saßen, erteilte Flick schon vor dem Halbzeitpfiff klare Befehle: keine sichtbaren Freudenbekundungen, keine Gesten, die vom brasilianischen Publikum als Provokation empfunden werden könnten, kein Abklatschen mit den Spielern auf ihrem Weg zur Kabine. Flick ermahnte zur Pietät.

Der Anfang vom Ende: Thomas Müllers 1:0 nach einer Ecke. (Foto: Matthias Schrader/AP)

Deutschland führte nach 45 Minuten 5:0, aber während die Brasilianer schon ihre Schmach und Schande beklagten, witterten die Trainer Gefahr. Sie hatten so etwas schon mal erlebt, im Oktober 2012 in Berlin. Damals lag man 4:0 gegen Schweden vorn, am Ende hieß es 4:4, es war ein fantastisches Spiel und ein grandioser Fußball-Abend, aber es war auch ein Desaster für die Nationalelf. Auch deswegen Flicks klare Ansage ans Personal aus der zweiten Reihe: "Wegbleiben! Keiner kommt ran an die Spieler."

Einerseits war es Löw daran gelegen, dass der Gegner nicht wieder zum Leben erwachte, andererseits ging es darum, eben jenen Gegner doch am Leben zu lassen. Beinschüsse, Hackentricks, jegliche Form des demonstrativen Vorführens stellte er unter Verbot. "Wir wollten alles in der zweiten Hälfte - nur nicht den Gegner lächerlich machen und verarschen", berichtete Benedikt Höwedes. Sachlich und seriös ins Finale zu spazieren, so lautete Löws Order, und sachlich und seriös präsentierten sich die Spieler auch nach der Partie. Es gab keine Polonaisen und keine ekstatischen Schlachtenschilderungen. Das größte Kompliment, das die Deutschen sich selber machten, formulierte Einwechselspieler Julian Draxler: "Wir sind faire Gewinner und haben es ordentlich zu Ende gespielt, ohne Schnickschnack zu machen."

Eines der Tore lagert in der Asservatenkammer des Mineirão. Servicio Tecnico steht auf der Tür

Auf dem langen Heimweg ins deutsche Team-Domizil Campo Bahia blieb die Stimmung im Bus und im Flugzeug gedämpft. "Es gab keine Euphorie wie nach den Siegen gegen Algerien und Frankreich", erzählt ein Mitreisender. Das lag daran, dass man bereits das Finale und den Titelgewinn fixierte, es lag aber auch am Schmerz des Gegners: "Die Brasilianer taten uns allen leid." DFB-Präsident Wolfgang Niersbach lobte beim Grußwort im Flugzeug das sportliche Verhalten der Nationalspieler und sprach aus, was alle dachten: "So etwas wird in 100 Jahren nicht wieder passieren."

In der Nachspielzeit schoss Óscar noch ein Tor für Brasilien. "Gooooooool de Óscar!", rief der Reporter von Rádio Itatiaia, einem der größten Sender des Landes. "Um para Brasil", Brasilien eins, "und welch' Wunsch es doch wäre zu sagen: Deutschland null. Aber nein: Brasilien eins. Deutschland sieben."

Acaz Felleger, österreichstämmiger Brasilianer, eilte an die Kabinentür, er ist Journalist und PR-Berater von Luis Felipe Scolari. Der Trainer müsse in der Pressekonferenz daran erinnern, dass noch ein Spiel ausstehe, das Spiel um den dritten Platz. Es dürfe nicht alles noch schlimmer werden. Scolari hat bis heute zum 7:1 geschwiegen, Anfragen leitet Acaz nicht einmal weiter - ganz so wie der Assistent des früheren Bundesligaprofis Dante, der bei Brasilien in der Abwehr stand. Acaz sagt, dass Scolari ein starker Mensch sei, der sich nicht eingeschlossen habe, sondern nach einem Monat das Angebot von Gremio Porto Alegre annahm, dort Trainer wurde. "Gremio braucht dich, und du brauchst Gremio", habe der Präsident gesagt. Später ging Scolari nach China und holte dort sieben Titel. "Sieben ...", wiederholt Acaz.

Von der anderen Sieben kein Wort. Es gibt keine selbstironischen Marketingprodukte, wohingegen man in den Geschäften der Stadt Baseballmützen findet, die mit anderen legendären Ergebnissen bedruckt sind, die um die größten Klubs von Belo Horizonte kreisen: Das 6:1 von Cruzeiro gegen Atlético Mineiro von 2011, das 9:2 von Atlético gegen Cruzeiro von 1927, von dem die Cruzeiro-Fans behaupten, das habe es nie gegeben. Das Museum des Mineirão ist voller Nippes aus der Geschichte des Stadions in der gerade mal 120 Jahre alten Stadt. Es findet sich kein Verweis auf den Sieg der Deutschen, das Museum war vor der WM fertiggestellt worden.

Doch eines der beiden Original-Tore wurde samt Original-Netz nach Deutschland exportiert und für einen guten Zweck versteigert, und wer einen gerahmten Netzknoten kaufen wollte, musste dafür 71 Euro zahlen. Es ist das Tor, in welches Deutschland in der ersten Halbzeit fünf Tore schoss. Das andere Tor liegt noch immer im Mineirão, in einer Asservatenkammer, unzugänglich hinter einer Tür, auf der Servicio Tecnico steht. Ebenso ein DFB-Trikot mit den Unterschriften aller Spieler, die damals dabei waren. Es ist ein weißes, unbenutztes Trikot, Deutschland spielte damals im rot-schwarzen Hemd, das an das legendäre Jersey von Flamengo Rio de Janeiro erinnerte. Auch die Brasilianer haben ein Trikot gestiftet, ein kanariengelbes. Ohne Autogramme. Denn niemand will dabei gewesen sein.