Bevor dann gleich von einem „nationalen Trauma“ die Rede sein muss, sogar von einem laut nachhallenden „französischen Psychodrama“, lohnt es sich vielleicht, daran zu erinnern, dass es in dieser Geschichte ursprünglich um Fußball geht. Ein bisschen wenigstens. Oder etwa nicht? Es ist kompliziert.
Frankreich bei der WM 2010Dann plaudert Ribéry und die Affäre eskaliert
Lesezeit: 5 Min.
Eine neue Netflix-Doku rührt im surrealen Skandal der Franzosen bei der WM 2010 in Südafrika. Alle versagten: Spieler, Coach, Verband, Medien, die Politik. War Franck Ribéry der Maulwurf?
Von Oliver Meiler, Paris
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