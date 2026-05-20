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Frankreich bei der WM 2010Dann plaudert Ribéry und die Affäre eskaliert

Lesezeit: 5 Min.

Der Mannschaftsbus des französischen Teams spielte eine zentrale Rolle während der Fußball-WM 2010 in Südafrika.
Der Mannschaftsbus des französischen Teams spielte eine zentrale Rolle während der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Imago

Eine neue Netflix-Doku rührt im surrealen Skandal der Franzosen bei der WM 2010 in Südafrika. Alle versagten: Spieler, Coach, Verband, Medien, die Politik. War Franck Ribéry der Maulwurf?

Von Oliver Meiler, Paris

Bevor dann gleich von einem „nationalen Trauma“ die Rede sein muss, sogar von einem laut nachhallenden „französischen Psychodrama“, lohnt es sich vielleicht, daran zu erinnern, dass es in dieser Geschichte ursprünglich um Fußball geht. Ein bisschen wenigstens. Oder etwa nicht? Es ist kompliziert.

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Thierry Henry - schon die Erwähnung dieses Namens lässt irische Fußballfans schaudern. 2009 verärgerte der Franzose ganz Irland mit einer himmelschreienden Unsportlichkeit. Heute steht die Revanche an.

Von Jan Geißler

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