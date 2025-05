Dem Anwalt des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) mangelt es nicht an Einfällen für anschauliche Vergleiche. Mal baut er die Bestellung eines neuen Schreibtisches in seinen Vortrag ein, mal den Erwerb eines Zeitschriften-Abonnements. Das Konzert von Adele in München darf auch nicht fehlen, und das alles mündet in seinen Ansatz, dass als bester Vergleichsmaßstab die mehrjährige Produktion eines Kinofilms tauge.

Bei der Mache des neuen James-Bond-Filmes gebe es über die Jahre doch verschiedene Ausgaben und Einnahmen, aber für die große steuerliche Verrechnung entscheidend sei dann das Jahr, in dem der neue Streifen rauskommt und viel Geld einspielt, trägt der DFB-Anwalt Jan Olaf Leisner vor. Und daran müsse man sich auch bei der Betrachtung der WM 2006 orientieren.

29 Verhandlungstage ist der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt inzwischen alt. Die ursprünglich angeklagten Ex-Funktionäre sind ausgeschieden, es geht an den verbliebenen Prozesstagen nur noch um die Frage, ob der DFB ein Bußgeld bekommt. Am 25. Juni soll das Urteil fallen, und die Aussichten für den DFB sind schlecht. Zu Beginn dieser Woche trug der DFB-Anwalt Leisner in einem fast zweistündigen Vortrag die Sicht des Verbandes vor. Und als er fertig war, sah sich das Gericht zu acht kurzen Anmerkungen bemüßigt. Zusammenfassend: Das Gericht folgt dem Vortrag des DFB nicht.

Der DFB hat die Überweisung zweimal behandelt. Aber aus Sicht des Gerichtes falsch – und zu spät

Das WM-2006-Verfahren hat nach rund 14 Monaten seinen komplizierten steuerrechtlichen Kern erreicht: die Frage, wie die inzwischen legendären 6,7 Millionen Euro verbucht worden sind. Also das Geld, das der DFB im April 2005 an den Weltverband (Fifa) überwies, um damit auf verschleierten Wegen einen Kredit über zehn Millionen Franken zurückzuzahlen, den der deutsche WM-Chef Franz Beckenbauer drei Jahre zuvor beim Unternehmer Robert Louis-Dreyfus erhalten hatte. Warum genau Beckenbauer den Kredit aufgenommen und das Geld an den katarischen Fifa-Funktionär Mohammed bin Hammam überwiesen hatte, ist bis heute ungeklärt; aber das Gericht klassifiziert dies als „Schmiergeldzahlung“, um von der Fifa einen Organisationszuschuss in Höhe von 250 Millionen Dollar zu erhalten.

Lange Jahre gab es die Debatte, ob die 6,7 Millionen Euro grundsätzlich als Betriebsausgabe anzusehen sind, also überhaupt bei der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Diese Debatte ist vorbei. Dass es sich dabei um eine Betriebsausgabe handelte, sehen neben dem DFB auch Gericht und Staatsanwaltschaft so. Nur: Die bloße Deklaration der Millionen als Betriebsausgabe reicht nicht, um unbeschadet rauszukommen. Denn es kommt darauf an, ob sie auch korrekt verbucht worden sind – und zu einem konkreten Steuerschaden geführt haben. Und da geht es vor Gericht nun tief in die Details von Steuerrecht und Buchführung.

Der DFB hat die Zahlung buchungstechnisch zweimal behandelt. Einmal direkt im Jahr 2005, als er das Geld überwies, und zwar als Minderung des Zuschusses von der Fifa. Und dann noch mal im Jahr 2006, als er eine, wie der DFB-Anwalt es nennt, „Änderungsbuchung“ vornahm. Dabei wurde das Geld erst im Jahr 2006 als sogenannter Aufwand gebucht und wirkte sich entsprechend erst im Jahr 2006 steuerlich aus. Über 23 Power-Point-Seiten und diverse James-Bond- und Adele-Vergleiche argumentiert der DFB-Anwalt, warum das so korrekt gewesen sei. Und am Ende ist seine Botschaft: Es sei egal, wann man die 6,7 Millionen Euro geltend gemacht habe – das finanzielle Ergebnis sei immer gleich gewesen. Entsprechend habe der DFB keinen Cent Steuern zu wenig gezahlt, im Gegenteil: So habe der Fiskus ja sogar einen Vorteil gehabt, weil der DFB vor dem Jahr 2006 zu viel Steuern gezahlt habe.

Und was ist mit der Gewerbesteuer?

Doch damit kommt er nicht durch. Der Konter des Gerichtes ist eindeutig. Nach dessen Ansicht hätte der DFB die Zahlung bereits im Jahr 2003 verbuchen müssen. Seit damals wussten nämlich DFB-Verantwortliche, dass es den Kredit von Dreyfus an Beckenbauer und die Rückforderung gab. Es sei auch nicht korrekt gewesen, diese Zahlung als Minderung des Fifa-Zuschusses zu werten, und die Buchung als Aufwand fürs Jahr 2006 sei einfach falsch, weil es im Jahr 2006 keinen Aufwand gegeben habe. Und der Vergleich mit der Filmproduktion und Adele, der hinke im Übrigen.

Am schlechtesten für den DFB hört sich noch eine andere Anmerkung an. Denn der Ansatz, zu sagen, dass das Jahr doch egal sei und man unterm Strich keinen Cent zu wenig bezahlt habe, findet keinen Widerhall. Das Gericht erklärt, das sei eine „komplett hypothetische Schadensbetrachtung“, und die wiederum sei nicht angemessen. Und die Staatsanwaltschaft legt direkt nach: Diesem Ansatz könne man, wenn überhaupt, allenfalls für die Körperschaftssteuer folgen. Für die Gewerbesteuer hingegen nicht. Denn 2006 bezog sich die Gewerbesteuer auf die einzelnen Austragungsorte, fürs Jahr 2003 hingegen alleine auf Frankfurt, wo der DFB seinen Sitz hat – und dort gibt es andere Hebesätze und entsprechende Folgen für die Höhe der Gewerbesteuer.

An den beiden nächsten Verhandlungstagen sollen nun noch einmal die Steuerfahnder als Zeugen gehört werden – unter anderem, um den konkreten Steuerschaden vorzurechnen. Ursprünglich war der mal mit 13,7 Millionen Euro beziffert worden, weil der Verlust der Gemeinnützigkeit fürs Jahr 2006 integriert worden war. Inzwischen aber ist dieser Punkt gestrichen und der Steuerschaden auf 2,7 Millionen Euro korrigiert worden; möglicherweise wird er nun noch einmal angepasst.

Nach den klaren Darlegungen des Gerichtes wäre es überraschend, wenn der DFB die Kammer noch davon überzeugen könnte, dass bei der Buchung alles korrekt zuging. Stattdessen muss sich der Verband darauf einstellen, dass er in diesem Verfahren eine Geldbuße bekommt. Die Sanktion selbst dürfte zwar nur ein paar Hunderttausend Euro betragen. Aber zum einen wäre dann gerichtlich verbrieft, dass der DFB Steuern hinterzogen hat. Und zum anderen hätte das negative Folgen für das Verfahren, in dem es um richtig viel Geld geht: bei der Klage des DFB vor dem Finanzgericht Kassel, wo er gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit vorgeht und darum kämpft, knapp 25 Millionen Euro wiederzubekommen.