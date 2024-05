Im Steuerprozess zu den Millionen-Schiebereien um die Fußball-WM 2006 und den damaligen WM-Chef Franz Beckenbauer wird die Zeugenliste um einen prominenten Namen länger. Wie sich aus einem Beitrag der Vorsitzenden Richterin während der Verhandlung am Montag ergab, will das Landgericht Frankfurt bald den früheren Präsidenten des Fußball-Weltverbandes (Fifa), Sepp Blatter, befragen. Allerdings soll der 88-Jährige demnach nicht persönlich im Justizzentrum an der Konstablerwache erscheinen, sondern in Zusammenarbeit mit der eidgenössischen Justiz in seinem Wohnort in der Schweiz via Skype vernommen werden. Ein genauer Termin steht bisher nicht fest.