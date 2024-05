Von Stefan Galler und Christoph Leischwitz

Die Tragweite der Ereignisse ist Sabrina Wittmann noch gar nicht bewusst. Sie sei gefangen im Moment. Das sagt sie selbst, als sie am Freitag ihre erste Pressekonferenz als erste Cheftrainerin einer Männermannschaft im deutschen Profifußball gibt. Sie findet, die Aufgabe, die sie tags zuvor vom FC Ingolstadt übertragen bekommen hat, sei doch "besonderer als die Tatsache, die erste Frau im Profifußball zu sein". Wahnsinnig aufregend sei der Donnerstag jedenfalls gewesen, verrät sie, am wohlsten habe sie sich bei der Trainingseinheit auf dem Platz gefühlt. Denn das, sagt sie, "kann ich am besten".