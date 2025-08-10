Kurz nach seinem Wechsel als teuerster deutscher Profi von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ist Florian Wirtz zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Nationalspieler, der für ein Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro nach England gegangen ist, setzte sich bei der Kicker-Wahl mit 191 Stimmen deutlich vor Michael Olise (81) vom FC Bayern und Nick Woltemade (71) vom VfB Stuttgart durch. Ein Novum gab es bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres: Mit DFB-Kapitänin Giulia Gwinn und Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger landeten zum ersten Mal überhaupt zwei Spielerinnen mit der identischen Zahl von 145 Stimmen ganz vorn.

Als Trainer des Jahres wurde Julian Schuster ausgezeichnet. Er trat beim SC Freiburg die Nachfolge von Christian Streich an und schaffte bereits in seiner ersten Saison die Qualifikation für die Europa League. Schuster setzte sich mit 97 Stimmen vor Horst Steffen (76) durch, der mit der SV Elversberg erst in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasste und anschließend zu Werder Bremen wechselte. Hansi Flick vom spanischen Triple-Sieger FC Barcelona landete mit 60 Stimmen auf dem dritten Platz.

Wirtz kam für Leverkusen in der abgelaufenen Runde als notenbester Spieler wettbewerbsübergreifend auf 16 Tore und 15 Vorlagen. Aus der Nationalmannschaft ist der 22-Jährige kaum wegzudenken. Über Monate bemühte sich der deutsche Rekordmeister aus München um den technisch versierten Offensivkünstler. Doch letztendlich entschied er sich für einen Wechsel in die Premier League. „Die persönliche Ehrung einzelner Akteure ist im Fußball immer und vor allem auch eine Auszeichnung des Kollektivs“, sagte Wirtz. „Mir ist bewusst, dass noch sehr viel Arbeit vor mir liegt, um all den Erwartungen gerecht zu werden, die unter anderem auch mit einer Wahl wie der zum Fußballer des Jahres verbunden sind.“

Gwinn gewann mit dem FC Bayern Meisterschaft und Pokal

Für Ann-Katrin Berger ist es nach 2024, als sie bei Olympia mit starken Leistungen entscheidend zur Bronzemedaille der DFB-Frauen beitrug, bereits die zweite Ehrung zur Fußballerin des Jahres. Gwinn darf sich nach der für sie persönlich mehr als unglücklich verlaufenen Europameisterschaft über die Auszeichnung zum ersten Mal freuen. Das sei eine „Bestätigung für die Arbeit, die wir als Mannschaft geleistet haben“, sagte Gwinn in Anlehnung an das Turnier in der Schweiz, das für das deutsche Nationalteam erst im Halbfinale gegen Spanien beendet war.

Die neue Kapitänin hatte sich im Auftaktspiel gegen Polen in der ersten Halbzeit schwer am Knie verletzt und unterstützte das Team danach von der Bank aus. „Dass auch Giulia gewonnen hat, finde ich super. Sie zeichnet sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben aus. Andere wären nach so einer schweren Verletzung von der EM abgereist“, sagte Berger über ihre Mitspielerin. „Sie aber hat uns sehr geholfen, uns sehr unterstützt und ihre Gefühle beiseitegeschoben. Das zeigt wahre Größe.“ Gwinn gewann mit dem FC Bayern die Meisterschaft und den Pokal und ist nach dem DFB-Rücktritt von Alexandra Popp die mittlerweile wohl populärste deutsche Fußballerin.