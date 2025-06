Von Sven Haist

Der FC Liverpool hat mit der Bekanntgabe der Verpflichtung von Florian Wirtz, 22, so lange gewartet, dass man denken konnte, der Klub würde den Transfer nie mehr bestätigen. Trotz der eindeutigen Hinweise, dass Wirtz von Bayer Leverkusen an den River Mersey wechseln würde, hielt Liverpool das eigene Schweigegelübde auch am Freitagnachmittag noch aufrecht. Das Management des Klubs ist für seine Diskretion ebenso bekannt wie die Fans für ihre Emotionen. Doch so viel steht fest: Einen Monat nach den ersten handfesten Transfergerüchten war Wirtz für den Medizincheck nach England gereist.