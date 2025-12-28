Nach seinem lange ersehnten ersten Pflichtspieltreffer für den FC Liverpool ließ Florian Wirtz seinen Emotionen freien Lauf. Ein lauter Torschrei war zu vernehmen, gefolgt von kräftigen Schlägen auf das Vereinswappen auf seinem Trikot, ehe er mit einem schelmischen Grinsen die Zunge herausstreckte. Das sollte wohl auch ein kleiner Gruß an seine Kritiker sein, die bereits spekuliert hatten, er würde wegen seiner Eingewöhnungsprobleme nie für seinen neuen Klub treffen. Die Erleichterung war deshalb nicht nur bei Wirtz offensichtlich. Die BBC berichtete, die Fans in Anfield hätten nach dem Tor „nicht bloß gejubelt, sondern getobt“.
Dem Nationalspieler gelingt endlich sein erstes Tor für seinen neuen Klub, ein kompliziertes Halbjahr endet versöhnlich. Doch alle Probleme im Luxuskader der Reds sind längst nicht ausgeräumt.
Von Sven Haist
