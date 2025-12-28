Zum Hauptinhalt springen

Premier LeagueGanz Liverpool seufzt vor Erleichterung mit Florian Wirtz

Lesezeit: 4 Min.

Sie jubeln nicht bloß, sie toben: Die Fans des FC Liverpool freuen sich mit Torschütze Wirtz.
Sie jubeln nicht bloß, sie toben: Die Fans des FC Liverpool freuen sich mit Torschütze Wirtz. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

Dem Nationalspieler gelingt endlich sein erstes Tor für seinen neuen Klub, ein kompliziertes Halbjahr endet versöhnlich. Doch alle Probleme im Luxuskader der Reds sind längst nicht ausgeräumt.

Von Sven Haist

Nach seinem lange ersehnten ersten Pflichtspieltreffer für den FC Liverpool ließ Florian Wirtz seinen Emotionen freien Lauf. Ein lauter Torschrei war zu vernehmen, gefolgt von kräftigen Schlägen auf das Vereinswappen auf seinem Trikot, ehe er mit einem schelmischen Grinsen die Zunge herausstreckte. Das sollte wohl auch ein kleiner Gruß an seine Kritiker sein, die bereits spekuliert hatten, er würde wegen seiner Eingewöhnungsprobleme nie für seinen neuen Klub treffen. Die Erleichterung war deshalb nicht nur bei Wirtz offensichtlich. Die BBC beric­hte­te, die Fans in Anfield hätten nach dem Tor „nicht bloß gejubelt, sondern getobt“.

