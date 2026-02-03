Zum Hauptinhalt springen

MeinungFußballEin ganz gewöhnlicher Winter auf dem „Gaga“-Transfermarkt

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Rekordtransfer der dritten Liga: Ryan Naderi geht für sechs Millionen Euro von Rostock nach Glasgow.
Rekordtransfer der dritten Liga: Ryan Naderi geht für sechs Millionen Euro von Rostock nach Glasgow. (Foto: O'Rourke/Rangers FC/Shutterstock)

Für sechs Millionen Euro aus der dritten deutschen Liga nach Schottland? Der Wechsel des Rostocker Stürmers Ryan Naderi war nicht die teuerste, aber die kurioseste Transaktion diesen Winter.

Schotten gelten hierzulande als geizig. Worauf dieser Ruf beruht, ist wissenschaftlich nicht erforscht, wahrscheinlich liegt es daran, dass seit der Erfindung des Fernsehens die Kommentatoren von Fußballspielen mit schottischer Beteiligung behaupten, die Schotten würden „mit Toren geizen“. Vermutlich deshalb werden in Deutschland Sonderangebote als „schottische Preise“ gepriesen, während sich Fitnessstudios, Flugvermittler, Ramschläden und Restpostenhändler des schottischen Präfix’ Mc oder Mac bedienen, um günstige Konditionen zu suggerieren. Als sich mal ein schottischer Politiker über die Nachrede beschwerte, schrieb das Hamburger Abendblatt: „Den Schotten platzt der Geizkragen.“

Zur SZ-Startseite

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani
:Ein Fußballfan mit Herz für Arsenal und faire Preise

Im Jahr der Donald-Trump-WM in den USA setzt sich der New Yorker Rathauschef für echte Soccer-Leidenschaft und bezahlbare Tickets ein. Und er ist offenbar fest entschlossen, daraus ein politisches Thema zu machen.

Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite