Schotten gelten hierzulande als geizig. Worauf dieser Ruf beruht, ist wissenschaftlich nicht erforscht, wahrscheinlich liegt es daran, dass seit der Erfindung des Fernsehens die Kommentatoren von Fußballspielen mit schottischer Beteiligung behaupten, die Schotten würden „mit Toren geizen“. Vermutlich deshalb werden in Deutschland Sonderangebote als „schottische Preise“ gepriesen, während sich Fitnessstudios, Flugvermittler, Ramschläden und Restpostenhändler des schottischen Präfix’ Mc oder Mac bedienen, um günstige Konditionen zu suggerieren. Als sich mal ein schottischer Politiker über die Nachrede beschwerte, schrieb das Hamburger Abendblatt: „Den Schotten platzt der Geizkragen.“