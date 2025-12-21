Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch , 36, hat beim Weltcup in Lake Placid erneut triumphiert. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 gewann nach seinem Erfolg beim Weltcup-Auftakt in Winterberg auch auf der Bahn von Lake Placid/USA und übernahm die Führung im Gesamtweltcup. Zweiter wurde Weltmeister Max Langenhan mit einem hauchdünnen Rückstand von 0,054 Sekunden auf Platz, Dritter der Österreicher Wolfgang Kindl. Auch Weltmeisterin Julia Taubitz erlebte in Lake Placid einen Moment der Erlösung: Die 29-Jährige aus Oberwiesenthal gewann nach einer bislang enttäuschenden Saison vor den US-Amerikanerinnen Ashley Farquharson, die 0,132Sekunden Rückstand hatte, und Summer Britcher. Bis zum Wochenende hatte sich Taubitz noch nicht in ihrer Bestform präsentiert, bei den beiden Weltcups zuvor kam sie auf die Plätze zwölf und acht.

Biathleten stark verbessert

Nähert sich dem Podest: Franziska Preuß ist nach Erkrankung zurück im Biathlon-Weltcup. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Biathlet Justus Strelow hat im Massenstart von Le Grand-Bornand das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere verbucht und als Vierter im Zielsprint knapp das Podium verpasst. Der Sieg ging an Tommaso Giacomel (Italien) vor Eric Perrot (Frankreich) und Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen). Zuvor hatte Franziska Preuß ihrerseits im Massenstart die Olympia-Norm geknackt und sich Selbstvertrauen für die Winterspiele geholt. Nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause wurde die 31-Jährige in ihrem erst vierten Saisoneinsatz Sechste. Die Weltcupgesamtsiegerin schoss einmal daneben und hatte 18 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Maren Kirkeeide. Die Französinnen Lou Jeanmonnot und Justine Braisaz-Bouchet komplettierten das Podest.

Freitag stürzt, Schmid Dritte

Im Fallen geübt: Selina Freitag gelingt der weiteste Satz des Tages, bei der Landung kommt sie zum Sturz, bleibt aber unverletzt. (Foto: Urs Flueeler/Keystone/dpa)

Ein Sturz von Selina Freitag hat bei den deutschen Skispringerinnen vor der Weihnachtspause einen Schreckmoment ausgelöst. Die 24-Jährige verlor nach der Landung ihres zweiten Sprungs in Engelberg die Kontrolle und fiel in den Schnee. „Mir geht’s gut. Ich habe das jetzt schon ein bisschen geübt mit dem Stürzen“, sagte Freitag später selbstironisch. Zuvor hatte Katharina Schmid über einen Satz auf 134,5 Meter gejubelt. Die 29 Jahre alte Oberstdorferin bescherte dem deutschen Team Rang drei und damit den ersten Podestplatz der Saison. Agnes Reisch wurde Vierte, Freitag belegte den neunten Platz. Sie war im zweiten Durchgang bei 138 Metern gelandet, der weiteste Sprung. Das hätte ohne Sturz zu einem Spitzenplatz gereicht. Den Sieg in der Schweiz sicherte sich Nika Prevc aus Slowenien (128,5 und 136 Meter) vor der Norwegerin Anna Odine Ström.

Laura Noltes Serie reißt

Dritte in Sigulda: Ohne ihre etatmäßige Anschieberin verpasst Laura Nolte den nächsten Weltcupsieg im Zweierbob. (Foto: Ints Kalnins/Zuma/dpa)

Nach drei Siegen ist Laura Noltes Siegesserie im Zweierbob gerissen: In Sigulda in Lettland kam die Olympiasiegerin mit Ersatzanschieberin Leonie Kluwig auf Rang drei. Zweite wurde Lisa Buckwitz, die mit Lauryn Siebert fuhr und nach zwei Läufen eine Hundertstelsekunde schneller als Nolte war. Nolte hatte ihrer Stammanschieberin Levi eine frühe Weihnachtspause gegönnt. „Ich bin zufrieden, dass wir noch aufs Podest gefahren sind“, sagte sie. Das Rennen gewann die 40-jährige Kaillie Humphries, dreimalige Olympiasiegerin aus den USA. Bei den Männern siegte im Zweier erstmals in dieser Saison Francesco Friedrich mit Alexander Schüller vor Johannes Lochner/Thorsten Margis. Dritter wurde der dritte deutsche Bob von Adam Ammour, der mit Benedikt Hertel fuhr. Am Sonntag im zweiten Rennen lag dann Johannes Lochner, diesmal mit seinem Stammanschieber Georg Fleischhauer, wieder vor, mit enormen 0,53 Sekunden Vorsprung.

Lichtblick im Skeleton

Er möchte an alte Zeiten anknüpfen: Christopher Grotheer gelingt mit Rang fünf in Lettland eine Befreiungsfahrt. (Foto: Ints Kalnins/Zuma/dpa)

Kleiner Lichtblick für Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer: Die enttäuschend in die Saison gestartete deutsche Goldhoffnung für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat im lettischen Sigulda Platz fünf, sein bestes Saisonergebnis, erreicht. Nach Rang 16 am Vortag und einem schwachen ersten Lauf machte der 33-Jährige am Samstag im zweiten Durchgang noch zehn Plätze gut und war damit am Ende bester Deutscher. „Ich bin voll davon überzeugt, dass ich in Winterberg ein anderes Gesicht zeigen werde und noch mal an alte Zeiten anknüpfen kann“, erklärte der Skeletoni vom BRC Thüringen. Nach zwei Verletzungen war er mit Trainingsrückstand in der Vorbereitung gestartet. Den Sieg machten am Samstag erneut die beiden Briten Matt Weston und Marcus Wyatt unter sich aus – diesmal mit dem besseren Ende für Wyatt. Axel Jungk wurde nach Rang sieben am Vortag Neunter.