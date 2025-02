Debatte im Wintersport:Die Suche nach mehr Sicherheit im alpinen Skisport

Die Verhältnisse im alpinen Skifahren haben sich in den vergangenen 20 Jahren massiv verändert, das gilt für die Ausrüstung wie für die Schneeverhältnisse. Und auch wenn man die Sicherheit der Starterinnen und Starter auf den bestens präparierten WM-Pisten von Saalbach-Hinterglemm mit der Sicherheit der Urlauber auf den Touristenpisten vermeintlich schwer vergleichen kann, so gibt es auch da Überschneidungen – und interessante Ableitungen für die Zukunft. Auch wegen der jüngeren Ereignisse.

Zwei von Stürzen und schweren Verletzungen geprägte Weltcup-Winter werden in der Szene gerade wieder emotional debattiert. Die unzähligen Pistenunfälle der Touristen kommen dabei kaum vor. Es sei denn, ein Sturz endet so wie bei dem elf Jahre alten Jungen aus Niederösterreich, der am Dienstag im Skigebiet Wagrain auf der sogenannten „Giftabfahrt“ verunglückte: Bei einer Steilheit von 32,5 Grad verlor er die Kontrolle, raste gegen eine Hüttenmauer und starb im Krankenhaus. Es geht bei der Sicherheitsfrage im Skisport also längst nicht nur darum, Verletzungen von Profis zu verhindern.

Die Suche nach neuen Erkenntnissen führt vom WM-Ort Saalbach ins 90 Minuten entfernte Altenmarkt, wie Wagrain im Pongau gelegen und Hauptsitz des vielleicht wichtigsten Skiherstellers dieser Zeit. Atomic ist einer der Branchenführer und gibt sich wohl nicht ganz zu Unrecht als führender Innovator, etwa bei der Nachhaltigkeit, wenn es um die Wiederverwertung alter Ski, Bindungen und Skistiefel geht. Beim Besuch in der Atomic-Zentrale soll es um die Frage gehen, wie sich der größte Skihersteller in Sachen Sicherheit verhält.

Anlass gibt nicht erst dieser Winter. Bereits in der vergangenen Weltcupsaison stürzten immer wieder Topathleten. Am folgenschwersten erwischte es den Atomic-Fahrer Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. Noch immer kann er nicht an Skirennen teilnehmen. Wie viel Anteil an all dem hat die moderne Skiausrüstung? Wie können die Hersteller ihr Material sicherer machen? Und wie könnten auch Hobbyskifahrer davon profitieren?

Die Ski der Profis sehen gar nicht so anders aus, der Unterschied befindet sich im Ski selbst

Um die Thematik besser zu verstehen, muss man sich auch den Pisten widmen, die sich bei Profis und Freizeitskifahrern deutlich unterscheiden, aber eben nicht immer. Die Trainings- und Rennhänge werden mit Wasser präpariert. Damit das Geläuf möglichst stabil bleibt, besteht es meist aus Blankeis. Auf den Freizeithängen im Skigebiet lässt es sich dagegen wie auf Butter gleiten, ehe sich im Laufe des Tages oft Buckel erheben. Wenn der Schnee rar ist und künstlich angereichert wird, entstehen an steilen und weniger sonnigen Hängen zudem beinharte Passagen, die stellenweise an Weltcup-Pisten erinnern. Oft wird dort mehr gepurzelt als gefahren, manchmal rückt der Akia aus, im schlimmsten Fall fliegt der Rettungshelikopter, manchmal vergeblich.

Hier kommen auch die Profirennski ins Spiel, die Atomic und die anderen Branchenriesen für jeden Athleten individuell produzieren. Ein Slalom- oder Riesenslalomski aus dem freien Verkauf ist im Schnitt doppelt so weich wie ein Rennski. Mit den 2,20-Meter-Latten für die Abfahrt, wie Kilde sie fährt, könnten selbst sehr gute Hobbyskifahrer kaum eine Kurve fahren.

Dabei sehen die Ski der Profis gar nicht so anders aus, der Unterschied befindet sich im Ski selbst. Die beiden Titanplatten oberhalb des Belags und unterhalb der Oberfläche sind bei den Profis meist deutlich dicker, zudem wird im Holzkern statt Pappel (wie bei den Ski im Sportgeschäft) meist Esche oder eine Mischform aus beidem verwendet, je nachdem, wie unnachgiebig ein Profi seine Bretter bevorzugt. Kilde, so heißt es von Atomic, fuhr bis zu seinem Sturz Mitte Januar 2024 in Wengen mit das härteste Material im Skiweltcup.

In der Sicherheitsdebatte diskutierten Beobachter und Beteiligte zuletzt vor allem über die Beschaffenheit dieses Materials. „Wir haben mittlerweile keine Ski, sondern Waffen“, sagte etwa die Italienerin Sofia Goggia nach der Weltcup-Abfahrt in Garmisch vor knapp zwei Wochen, bei der die Österreicherin Nina Ortlieb einen Unterschenkelbruch erlitt und Goggia mit ausgekugelter Schulter noch als Zweite ins Ziel gekommen war. Und so stellt sich 70 Jahre nach der Pionierarbeit von Alois Rohrmoser, der Atomic 1955 gegründet hat, drängender denn je die Frage: Wie können die Bretter nach all den Entwicklungen schnell bleiben und gleichzeitig entschärft werden?

Die Vermessung des Skis: Herbert Buchsteiner, Produktentwickler bei Atomic in Altenmarkt. (Foto: Korbinian Eisenberger/OH)

Im Konferenzraum von Atomic sitzt nun Herbert Buchsteiner, Vice President Product Creation, vor dem aktuellen Riesenslalom-Modell und berichtet von der neuesten Entwicklungsstufe. Statt eines durchgehenden Stabilisators, den Atomic in Form einer Stange über dem Vorderski befestigt hatte, befindet sich dort inzwischen ein breiterer Stabilisator mit elastischen Lücken. In Schussfahrten verhindere dieses Tool – wie die Stange zuvor – das Flattern der Ski. In Kurvenlagen erleichtere die Neuerung zudem die Kontrolle, ist demnach für Laien und Experten sicherer. Das Modell ist bereits auf dem Markt und auf der Rennpiste im Einsatz, ähnlich wie bei anderen Ski-Marken.

Ist es aus Sicht des Spezialisten möglich, den Profi-Rennski weiter umzubauen, damit er noch sicherer wird? Also nicht den Rennanzug oder den Airbag, um die sich die Debatten zuletzt oft drehten, sondern das sogenannte Ski-Brett, mit seinem Aufbau, den Kanten samt Schliff, Belag, Zusammensetzung?

Buchsteiner überlegt für einige Sekunden, dann sagt er: „Ich glaube, nicht wirklich.“ Stattdessen werde derzeit an einem anderen Teil des Skis gefeilt, an der Bindung. Es sei eine neue Installation im hinteren Teil in der Entwicklung. Im Sturzfall soll diese, anders als bisher, per Signal die Bindung samt Ski vom Schuh lösen. Bei Nina Ortliebs Sturz in Garmisch, wo die Bindung nicht auslöste, hätte das womöglich geholfen. Bis eine solche Technik im Touristensegment verfügbar sein wird, wird es allerdings wohl noch eine Weile dauern.