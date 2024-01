Der Kreis schließt sich für Fabian Rießle: Dort, wo der Team-Olympiasieger von 2018 und dreimalige Weltmeister der Nordischen Kombination im Januar 2009 sein Weltcup-Debüt feierte, wird er seine Karriere nun auch beenden. "Beim Heimweltcup in Schonach werde ich am Sonntag, den 28.1. das letzte Mal an der Startlinie stehen", schrieb der 33-Jährige am Montag bei Instagram: "Ich freue mich, gemeinsam mit euch meinen Abschied zu feiern." Rießle (Breitnau) blickt auf eine medaillenreiche Karriere zurück. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi gewann er mit dem DSV-Team Silber und im Einzel von der Großchance Bronze. Vier Jahre später folgte in Pyeongchang zusammen mit Eric Frenzel, Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek die Krönung zum Team-Olympiasieger. Außerdem sicherte er sich in Südkorea mit dem zweiten Platz von der Großschanze eine weitere Einzelmedaille.