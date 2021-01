Die Corona-Krise sorgt in den Weltcup-Wettbewerben im Wintersport für Absagen. Da Norwegen ab 29. Januar im Kampf gegen die Virus-Mutationen seine Grenzen schließen wird, werden die Wettbewerbe der Skispringerinnen sowie Kombinierer und Kombinierinnen in Lillehammer vom 12. bis 14. Februar gestrichen. Dies gab der Weltverband Fis bekannt. Die Weltcups in Lillehammer sollten ursprünglich Anfang Dezember ausgetragen werden, waren aber wegen der Pandemie verschoben und erst in der Vorwoche neu angesetzt worden. Sollten Norwegen die Grenzen länger schließen, sind weitere Wettkämpfe gefährdet. Die Skispringer tragen Mitte März ihre Raw Air-Tour an vier Schauplätzen in Norwegen aus, auch Langläufer und Biathleten sollen ab Mitte März noch Weltcup-Finals in Oslo und Lillehammer austragen.