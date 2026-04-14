Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Flunger ist damit nach 36 Jahren wieder die erste Cheftrainerin im deutschen Biathlon -Sport. Bis 1990 hatte Renate Schinze als Bundestrainerin die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle erzielt. An Flungers Seite steht Denny Andritzke, 37, als neuer Co-Trainer.

„Sandra bringt die notwendige Expertise mit, um unsere Frauenmannschaft gezielt weiterzuentwickeln. Wir setzen damit ein klares Zeichen für die zukünftige Ausrichtung im Frauen-Biathlon“, sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler. Mit Andritzke werde das Trainerteam optimal ergänzt.

Flunger, selbst früher Biathletin, hatte zunächst als Cheftrainerin die österreichischen Frauen betreut und Lisa Hauser in die Weltspitze gebracht. Von 2018 bis 2024 war sie Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie in den vergangenen beiden Jahren als übergreifende Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Nationalmannschaft fungierte und einige Erfolge feierte.

„Deutschland gehört seit jeher zu den führenden Biathlon-Nationen. Entsprechend muss es unser Anspruch sein, das vorhandene Potenzial bestmöglich zu entwickeln. Dafür müssen Strukturen weiterentwickelt werden“, sagte Flunger, die seit vielen Jahren die einzige Cheftrainerin im internationalen Biathlon-Sport ist.